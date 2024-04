Paipais: “Il 15 aprile presenteremo il progetto Napoli Made”

Sarà presentata lunedi 15 aprile, in occasione della giornata nazionale del Made in Italy ed in occasione della presentazione dell’Associazione culturale Le mani di Napoli del progetto Napoli crea, NAPOLI MADE, un format che istituisce rete di laboratori nel campo delle professioni (Ordini professionali ed associazioni di categoria), dell’arte, della musica, del cinema e del teatro che avrà l’obiettivo di raccontare Napoli nel mondo.

I ringraziamenti

Ringrazio gli autorevoli imprenditori, gli autorevoli professionisti e gli autorevoli artisti, fondatori del format, che consentiranno di traghettare Napoli e le sue eccellenze all’estero.