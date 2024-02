Rifiuti, Diaco-Quattromani (M5S): “Bene apertura VIA su stabilimento ex TMB Salario, troppe criticità per ambiente e salute umana”

“Apprendiamo con soddisfazione che l’impianto per la selezione e il recupero delle terre di spazzamento nell’area dell’ex TMB Salario dovrà essere sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Lo ha messo nero su bianco la Direzione Ambiente della Regione Lazio bloccando così momentaneamente l’opera. La procedura della VIA nasce proprio per individuare, descrivere e valutare gli effetti di un progetto su alcuni fattori ambientali e sulla salute umana, esattamente lo scenario che si prospetta dentro lo stabilimento di via Salaria 981 nel III Municipio.

La proposta progettuale presenta fattori escludenti

Nello stesso documento viene indicato come – per quanto concerne il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – la proposta progettuale presenti fattori escludenti per gli aspetti ambientali e territoriali: l’area risulta infatti interessata da vincoli paesaggistici ed è possibile l’interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee. Ma le criticità non si fermano certo qui: l’impianto non è nemmeno compatibile con il Piano regolatore generale della città. Insomma, è arrivato il momento che Gualtieri, Alfonsi e Ama ci ripensino”.

Così in una nota congiunta il vicepresidente della commissione Ambiente capitolina Daniele Diaco (M5S) e il capogruppo del M5S in III Municipio Dario Quattromani.