Regione Toscana Biffoni: “Aumento tasse? A mali estremi, estremi rimedi”

Sulla sanità “le risorse dovrebbero venire dallo Stato centrale, so che si farà di tutto per evitarlo. Diversamente come extrema ratio: a mali estremi, estremi rimedi”. Così il sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni, risponde alla Dire a margine di un evento sull’Erp in merito all’ipotesi, sul tavolo in queste ore, di un aumento dell’addizionale Irpef per far quadrare i conti delle Asl e di conseguenza il bilancio 2024 della Regione Toscana.

A pesare è il mancato riconoscimento

A pesare è il mancato riconoscimento da parte dell’esecutivo di una compensazione per la mancata ottemperanza al payback da parte delle aziende produttrici di dispositivi medici previsto, in origine, da una legge dello Stato. “Il governo deve sostenere necessariamente una sanità pubblica di straordinario livello e che, appunto essendo pubblica, ha sofferto di più i costi dovuti al Covid- aggiunge Biffoni- su questo ci deve essere un riconoscimento e un importantecontributo da parte dello Stato. Aumentare le tasse è l’ultima cosa che un amministratore vuole fare, non piace a nessuno. È sempre l’extrema ratio, sono convinto che in Regione faranno di tutto per arrivare a evitare questo esito”.

Avverte ancora il presidente di Anci

Altrimenti, avverte ancora il presidente di Anci, “prima di mettere a repentaglio il sistema, che tutto sommato in Toscana funziona ancora piuttosto bene, bisogna fare anche scelte dolorose come quella di aumentare le tasse. È questo il ragionamento che sta facendo la Regione, perché effettivamente l’appesantimento dei conti non può andare a incidere sulla qualità del servizio offerto ai cittadini. Su questo bisogna cercare di trovare il modo di sopperire alle necessità che ci sono”.