Topo: “La Rai è una finestra aperta sul mondo. Deve rimanere un servizio pubblico”

Oggi il Segretario Regionale della CISL #SalvatoreTopo all’iniziativa della USIGRAI, insieme ai Segretari Generali regionali di CGIL e UIL, è intervenuto all’iniziativa dal titolo “USIGRAI 2027- Per il Servizio Pubblico Radiotelevisivo e Multimediale del prossimo decennio” dell’USIGRAI, il Sindacato Unitario dei Giornalisti della #Rai.

Finestra sul mondo

“La Rai è una finestra aperta sul mondo. È di tutti. Non può essere di destra o di sinistra, ma deve rimanere bene pubblico, di servizio verso i nostri cittadini. È uno strumento che riesce a creare coesione sociale, ad ascoltare le necessità e i bisogni dei territori e per quel che ci riguarda dare voce alle tante vertenze grandi e piccole che altrimenti rimarrebbero confinate nei loro ambiti e sconosciute al grande pubblico soprattutto qui nel Mezzogiorno. Salvaguardare il servizio pubblico significa quindi tutelare anche tanti lavoratori che prestano la loro opera con dedizione e professionalità soprattutto in un periodo dove occorre fare attenzione alle fake news e proliferano operatori dell’informazione senza alcun titolo.