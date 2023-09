Autunno: mettiamo uno stop alle vacanze? Assolutamente no! Le mete da scoprire in questo autunno 2023 sono tantissime. Nonostante le previsioni meteo siano particolari ottobre sarà comunque un mese caldo in Italia e non solo. Se si vuole sapere dove andare a ottobre al caldo basta leggere i consigli dati da noi della redazione de Il Tabloid.

9 luoghi per vivere un ottobre al caldo

Mar Rosso: location perfetta per gli amanti del caldo, del sole, del mare e persino del vento In questo lembo di Pianeta si sta davvero bene e le stagioni sono sospese nel nulla. Siamo in una località di mare del Medio Oriente compreso tra l’Africa nord-orientale e la penisola araba sud-occidentale, è un luogo davvero tiepido e bello da scoprire. Perfetto per le vacanze d’ottobre. Qui infatti in questo periodo dell’anno la luce particolare non solo.Le location sono tutte stupende, l’accoglienza turistica è a 5 stelle plus, l’organizzazione è sempre perfetta e si può scegliere il soggiorno che si preferisce tenendo conto che spesso, Canarie: alle porte d’Europa, a poche ore di volo dai principali aeroporti italiani le Canarie sono le isole del divertimento, dello sport e della natura per eccellenza. Le scelte sono davvero tantissime.Per chi ama gli sport d’acqua c’è solo l’imbarazzo di prenotare la giusta scuola o il corso preferito, non mancano poi le possibilità di escursioni e di diving center. Kenya e Zanzibar:qui si va all’avventura, vacanze dal mood africano tutta da vivere al massimo tra Safari e visite a popoli davvero particolari, quasi estinti.Siamo nel cuore dell’Africa in una realtà completamente diversa da quella che pensiamo. Malta: uno stop tutto europeo nel cuore del Mediterraneo, per una vacanza dal mood anglosassone (si può persino pensare ad un breve corso full immersion nella lingua inglese) per arrivare poi a giornate di mare, vento,sole e sale come se si fosse a luglio! Dubai: a caccia di lusso sfrenato, nella Capitale più bella del mondo.A tutti piace un periodo da sultani e qui lo si può fare davvero. Repubblica Dominicana: Qui invece il sound ed il mood è latinoamericano. GIornate a ritmo musicale alla scoperta di un territorio tra i più romantici del Sud America. Oman: giornate da mille ed una notte, tra favola e realtà, sport ed escursioni alla scoperta di una zona tra le più antiche del Pianeta. Madagascar: Tra parchi naturalistici più belli al mondo, lemuri e scimmie, per una vacanza di quelle dall’antico sapore primordiale. Cuba: Avana e caffè, Fidel, Che Guevara, canne da zucchero, avenidas e santieras per un periodo di quelli che fanno bene al corpo e all’anima.

Come scegliere la vacanza

La scelta della vacanza perfetta è del tutto personale ma trascorrere delle giornata al caldo anche ad Ottobre non è per nulla difficile e, con questo clima, possiamo ben affermare che anche la Sicilia e la Sardegna possono essere tappe a portata di mano, economiche e semplici da raggiungere in questo periodo dell’anno.