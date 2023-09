Napoli, sabato il Roller Skating Festival sul lungomare Caracciolo

Sabato 16 settembre il lungomare Caracciolo si trasformerà in una grande pista di pattinaggio per la prima edizione del Roller Skating Festival. Dalle 9 alle 21, professionisti, atleti e amatori potranno dilettarsi tra competizioni federali, show ed esibizioni. La manifestazione, ad ingresso gratuito, è organizzata da Asd OneLine Skating School e Ads Sebs Fiera dello sport, due realtà che da diversi anni divulgano i principi, i valori e i benefici dello sport e che hanno voluto unire le forze per dar vita all’evento più importante del centro sud per gli sport rotellistici.

Capitale europea

“In una città che ambisce a diventare Capitale europea dello sport – ha affermato l’assessore allo Sport e alle Pari opportunità, Emanuela Ferrante – non possono mancare spazi per gli sport rotellistici in grado di favorire l’aggregazione sociale, l’inclusione, e la condivisione di momenti positivi fra i giovani”.

Invasione colorata

“Siamo pronti per un’altra invasione colorata. Napoli sta vivendo una fioritura senza precedenti – ha evidenziato Sergio Colella, consigliere delegato allo Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana Napoli, intervenendo alla presentazione del Roller Skating Festival -. È tangibile l’impegno dell’Amministrazione Manfredi per lo sport e per fare di Napoli la capitale di tutto e la Capitale europea dello sport 2026. Il divertimento è assicurato con l’immensa pista di pattinaggio a cielo aperto nel lungomare più bello del mondo”.