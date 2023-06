Fratoianni: “Di cosa abbiamo bisogno, di più treni o di munizioni?”

Di cosa abbiamo bisogno, di più treni o di munizioni? Di comprare aerei da guerra o di investire in cura del territorio?

I cittadini conoscono già la risposta, molti partiti no.

Gruppi liberali, socialisti e conservatori

Stamattina i partiti dei gruppi liberali, conservatori e socialisti nel parlamento europeo hanno votato la possibilità di utilizzare i fondi del PNRR per produrre armamenti e la possibilità per gli Stati di derogare alle norme sull’orario di lavoro e sulla sicurezza pur di aumentarne la produzione. È chiaro, no?

Mentre ci sarebbe bisogno di misure urgenti per la sanità pubblica, per gli stipendi delle persone e anche per ridurre gli orari di lavoro. Propongono e votano cose che fanno danno alla vita e al futuro.

Non è per questo che è nato il PNRR

E abbiamo voluto dirlo con chiarezza stamattina, come Alleanza Verdi Sinistra.

Voglio ringraziare tutti quei parlamentari che hanno votato contro questa scelta, a cominciare da Massimiliano Smeriglio che ha condotto su questo tema una battaglia coerente e coraggiosa.

Noi non ci rassegniamo all’Europa che si prepara ad una economia di guerra.