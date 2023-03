Bielorussia, Raggi (M5s): “Solidarietà a Tikhanovskaya, con lei dialogo in Campidoglio”

“Massima solidarietà per Svetlana Tikhanovskaya, leader dell’opposizione bielorussa condannata a 15 anni per aver protestato contro la rielezione del presidente Lukashenko, nel 2020.

Ho avuto il piacere di incontrare Svetlana nel 2021 in Campidoglio: con lei avevo parlato di come rafforzare la democrazia e i diritti delle donne in Bielorussia attraverso una più stretta collaborazione con Roma Capitale. Progetti che sembrano molto più difficili da realizzare oggi, data la situazione internazionale, ma che proprio per questo sono ancora più necessari”.

Così in una nota la consigliera capitolina ed ex sindaca di Roma Virginia Raggi (M5S).