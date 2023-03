Referendum, Coordinamento Verdi e Sinistra Campidoglio: “Martedì in piazza per firme online”

Aderiamo alla manifestazione di martedì 7 marzo in piazza Santi Apostoli indetta dall’Associazione Luca Coscioni per chiedere l’immediata attivazione della piattaforma per sottoscrivere gratuitamente online referendum e iniziative popolari. La democrazia rappresentativa trova nelle piattaforme di partecipazione digitali un canale per riavvicinare i cittadini alle istituzioni e renderli attivamente partecipi nelle scelte di rilevante interesse personale come la tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione.

L’iniziativa di martedì

L’iniziativa di martedì è parte della più ampia battaglia per i diritti civili il cui godimento viene spesso limitato e ostacolato. In particolare, l’attivazione della piattaforma di sottoscrizione è già prevista dalla legge del 2020 ma non è ancora stata attuata, limitando così la partecipazione alla vita politica da parte dei cittadini attraverso gli strumenti digitali che favorirebbe un più ampio coinvolgimento, tanto più in una fase di disaffezione, testimoniata dalla scarsa affluenza alle urne nelle recenti consultazioni elettorali.

Così in una nota i consiglieri capitolini Nando Bonessio, Michela Cicculli e Alessandro Luparelli del Coordinamento Sinistra Civica Ecologista ed Europa Verde Ecologista