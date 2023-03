Frassinetti (Sottosegretario): “Come combattere il bullismo? Formazione dei docenti e istituzione dello psicologo a scuola”

“Parlando di giovani, di bullismo, cyberbullismo e soprattutto di abbandono scolastico, Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’istruzione e del merito, è intervenuto a Cusano ItaliaTv, nella trasmissione “Dire Donna Oggi”, condotta da Gianluca Scarlata.

Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

“Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è in flessione, i genitori hanno un ruolo molto importante, sono parte in causa nel positivo e nel negativo. L’abbandono scolastico è figlio di situazioni di disagio che molte volte hanno radici nel non trovarsi bene a scuola o nell’avere difficoltà a seguire un percorso di studi, il disorientamento porta all’abbandono. C’è una situazione preoccupante, arrivano perfino delle mode dell’estero che con i social sono veicolate con grande rapidità, oggi c’è la mania della cicatrice in faccia, abbiamo visto come non ci sia differenza di territori, e di come l’età sia tra i 12 e i 18 anni.

Addirittura c’è un’anticipazione di bullismo, coinvolgendo bimbi di 9 anni e anche tante donne. Abbiamo istituito un osservatorio ad hoc, per combattere questa piaga ci vuole ancora maggiore una formazione dei docenti, si devono intensificare i metodi di controllo e di verifica in accordo con i genitori, istituendo nelle scuole lo psicologo”.