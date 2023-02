Frosinone, Carnevale storico frusinate e Festa della Radeca 2023

Un ritorno in grande stile per il Carnevale storico frusinate e la Festa della Radeca, che coinvolgerà tutta la città, con una forte impronta identitaria, oltre che culturale e solidale. Questi gli aspetti peculiari dell’edizione 2023 dell’iniziativa, sottolineati dal Sindaco, Riccardo Mastrangeli, in occasione della presentazione.

Alla conferenza erano presenti gli assessori Rossella Testa, Valentina Sementilli e Simona Geralico, con Alfonso Scaccia e Maria Grazia Salines (Pro Loco), Giuseppe Grande (associazione Rione Giardino), il Direttore dell’Accademia di Belle Arti, la prof.ssa Loredana Rea, il dirigente scolastico del III comprensivo prof.ssa Mara Perna con la prof.ssa Alessia Maura, Andrea Ciotoli (associazione Frosinone Alta), Alessandro Ottaviani e Salvatore Lala. Mary Segneri ha partecipato in collegamento da remoto dagli studi Rai, esprimendo grande gioia di ricoprire il ruolo di madrina della manifestazione.

Festa attesa

“Il Carnevale – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – è una delle feste più attese da parte della comunità frusinate che celebra così il proprio spirito più autentico, in cui la goliardia e il divertimento si uniscono al sano orgoglio di appartenere a un territorio ricchissimo di storia, arte, cultura. Un plauso va rivolto all’associazione Rione Giardino e alla Pro Loco che, di concerto con gli assessorati comunali e con l’eccellenza costituita dall’Accademia di Belle Arti di Frosinone, hanno realizzato un programma ricchissimo e articolato, che darà spazio a musica, poesia, solidarietà, teatro, visite guidate e anche a un concorso pensato per i commercianti, coinvolgendo, in particolare, i più giovani. Il grande pregio storico del nostro Carnevale, col passare dei secoli, resta intatto e continuerà a essere tramandato di generazione in generazione, rinsaldando i legami e i valori identitari che permettono di sentirsi parte di una comunità. La manifestazione, esaltando il patrimonio immateriale e materiale della nostra Città, evidenzierà anche quelle peculiarità che ci rendono unici, che vanno custodite e tramandate – ha proseguito il Sindaco Mastrangeli – Il nostro Carnevale simboleggia l’istinto di libertà dei frusinati, restii ad ogni atto di sottomissione, insieme alla generosità, all’operosità e all’ironia del nostro popolo”.

Questo il programma della manifestazione che, quest’anno, includerà importanti novità insieme ad eventi di consolidata tradizione

La cerimonia inaugurale si terrà domenica 12 febbraio alle 11 dal Palazzo comunale in via Plebiscito, alla presenza del Sindaco Riccardo Mastrangeli, con la banda concertistica “Romagnoli”; prevista l’esibizione del gruppo di danze tradizionali “Danza della Terra”. Dopo la cerimonia, sarà possibile visitare il campanile.

Lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 febbraio si terranno le visite guidate delle scolaresche presso il museo del Carnevale. Giovedì 16 febbraio, a Palazzo Munari, alle 17 si terrà la premiazione dei vincitori del concorso di poesia dialettale rivolto agli studenti; alle 18 prevista la lettura dei giornali satirici del Carnevale frusinate. Alle 20, presso la Casa della Cultura, la tradizionale tombolata. Venerdì 17 febbraio, il museo del Carnevale ospiterà le visite guidate delle scolaresche mentre, alle 20, alla Casa della Cultura si terrà la rappresentazione teatrale a cura della Scuola Media Nicola Ricciotti, “Fini fini e Champagne”. Alle 21, spazio alla rappresentazione teatrale dialettale della compagnia Gl Manecut dal titolo “Green pass”.

Sabato

Per sabato 18 febbraio è in cartellone l’atteso Gran ballo del Generale alla Villa comunale: il veglione di beneficenza in maschera inizierà alle 21, con uno spazio dedicato all’animazione per i bambini. Parte del ricavato sarà destinato alla Comunità di S. Egidio. Domenica 19 febbraio, dalle 15.30, la Casa della Cultura ospiterà la sfilata delle mascherine, mentre alle 18 la sede comunale sarà teatro dell’aperitivo a Palazzo con intrattenimento musicale del gruppo “Fantasia Veneziana”. Seguirà la premiazione delle vetrine a tema carnascialesco più belle. Gli operatori commerciali del Capoluogo, della parte alta e di quella bassa della Città, potranno infatti aderire al concorso, ideato dall’assessorato al commercio coordinato da Valentina Sementilli, che premierà i migliori allestimenti delle vetrine sul tema. I commercianti che vorranno partecipare, potranno inviare una comunicazione all’assessorato, all’indirizzo commercio@comune.frosinone.it, entro le ore 13 di mercoledì 8 febbraio.

Lunedì

Lunedì 20 febbraio, festa del Carnevale in famiglia (Itinerante): il Generale Championnet, dalle 15, incontrerà le case famiglia della Città. Martedì 21 febbraio il clou della manifestazione. Dalle 10, a piazzale Vienna (quartiere Cavoni), si daranno convegno i carri allegorici provenienti da tutta la provincia. La sfilata, nella parte bassa della città, partirà alle 11. Ore 11.30: Piazzale Kambo – Piazza Cervini – Piazza Madonna della Neve, animazione per bambini. Alle 12 spazio al dj set di Alessandro Ottaviani in piazza Vittorio Veneto. La Festa della Radeca inizierà, come di consueto, dal centro storico alle 14. Sfilata dei carri allegorici e, a piazza VI Dicembre, degustazione dei tradizionali fini fini. Ore 17.30, Piazza VI Dicembre: processo al Generale Championnet. Ore 18.30, Rione Giardino: lettura del testamento, abbruciamento del Generale morto, degustazione dei tradizionali fini fini.

Previste, infine, serate a tema con prodotti tipici nei locali del centro storico nel corso del calendario dell’iniziativa.



