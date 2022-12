Violenza sulle donne, M5S-LcR-M5S VII Municipio: “Amministrazione Gualtieri continua a lasciare sole tante donne in difficoltà”

Le donne vittime di violenza andrebbero aiutate con iniziative concrete, non con la retorica di circostanza a cui è solita ricorrere questa Ammininistrazione.

Mentre il Sindaco Gualtieri e la sua squadra continuano a tergiversare sulla nostra proposta – presentata a metà settembre – di stipulare accordi con gli hotel di Roma al fine di garantire un alloggio di emergenza alle donne vittime di violenza, la consigliera M5s del Municipio VII Stefania Balsamà – promotrice della proposta citata – ha pagato di tasca propria il soggiorno in hotel di una cittadina in difficoltà che non sapeva dove andare, dal momento che i centri anti violenza a cui si era rivolta non potevano dare ospitalità.

E’ inaudito che il Campidoglio abbandoni al proprio triste destino tante donne

“E’ inaudito che il Campidoglio abbandoni al proprio triste destino tante donne vittime di violenza che chiedono aiuto e conforto. Sono trascorsi quasi tre mesi da quando i gruppi consiliari M5s e Lista Civica Raggi hanno avanzato la proposta di trovare un accordo volto ad assicurare una sistemazione temporanea alle vittime di violenza fuggite alla brutalità del proprio ambiente domestico e, da allora, Gualtieri e la sua maggioranza si sono trincerati dietro un imbarazzante e incomprensibile mutismo. Al Sindaco e alla sua Giunta chiediamo: con quale coscienza continuate a ignorare un problema sociale così impellente e delicato?”, dichiara la Balsamà.

Ci auguriamo che il Campidoglio a trazione dem non resti ancora indifferente al tema in oggetto e accolga una proposta – la nostra – che mira unicamente a sostenere le cittadine in difficoltà a cui le istituzioni hanno il dovere e l’obbligo, non solo morale, di assicurare adeguata tutela e protezione”.

Lo dichiarano, in una nota congiunta, i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Raggi e la consigliera M5S in Municipio VII Stefania Balsamà.