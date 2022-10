Ladispoli: quando le tabaccherie dicono no

A volte, anche nei periodi di crisi, per molte persone risulta davvero difficile tirare avanti poiché significa tagliare su tutto, dallo stretto indispensabile fino al superfluo.

Vediamo dunque che cos’è successo di recente in una tabaccheria di Ladispoli, protagonisti della vicenda una cliente, i titolari dell’esercizio commerciale in questione ed il reddito di cittadinanza.

Che cos’è accaduto in una tabaccheria di Ladispoli

Come in molti già sanno attualmente l’Italia, ed il resto del mondo, è ancora avvolta da una crisi economica piuttosto pesante. Gli strascichi delle ondate del virus Covid – 19 si fanno ancora sentire, anzi pare che si stiano verificando altri casi e la questione del caro bollette con il conflitto tra Ucraina e Russia sono due addendi che vanno a sommarsi ad una situazione di precariato che colpisce sia i giovani che gli adulti.

Una situazione di instabilità economica che il precedente governo ha tentato di risolvere con il reddito di cittadinanza prendendo ispirazione da altri sistemi europei, purtroppo per l’Italia ben più efficienti di quello nostrano, dove vige un clima di Welfare State.

Ma come si suole dire “trovata la legge, trovato l’inganno” e non sono mancati i cosiddetti “furbetti” del reddito di cittadinanza. Da coloro che lo percepiscono e poi vivono agiatamente fino a quelli che pretendono di usare tali cifre per concedersi degli “sfizi” più che soddisfare altre esigenze ben più urgenti come l’affitto oppure le altre bollette.

È infatti ciò che è accaduto in una tabaccheria di Ladispoli dove, i titolari dell’esercizio, si sono trovati davanti ad una signora che intendeva utilizzare i soldi del reddito di cittadinanza per acquistare sigarette e gratta e vinci. L’ennesimo caso riscontrato presso la tabaccheria in questione, e chissà quanti altri ce ne sono viene naturale chiedersi, che ha portato i titolari a parlarne con i giornalisti de Il Messaggero.

Alla stampa uno dei titolari ha infatti dichiarato che la signora in questione “ha chiesto anche un pacco di sigarette e che ha ammesso di voler pagare con la carta del reddito sostenendo che il fumo è un vizio che deve essere esaudito così come il gioco. In quel caso ci siamo opposti ovviamente. Per privacy non possiamo sapere se chi si presenta alla cassa abbia il reddito oppure no, né naturalmente possiamo chiedere i documenti, però nei casi più evidenti è giusto che la nostra categoria si opponga. Non siamo contrari al provvedimento, sia chiaro, perché davvero molte famiglie ne hanno bisogno. Però chi è beneficiario di questo sussidio statale dovrebbe utilizzarlo per altro”.

Pare poi che la signora, dopo il rifiuto e le proteste degli altri clienti presenti nella tabaccheria, abbia preferito andarsene, ma un evento come questo non si esaurisce certo lì ed ha, anzi, un riverbero anche sulla politica italiana.

L’eco politico dell’accaduto, da Ladispoli a Montecitorio

Una tra le prime voci della politica italiana che si è espressa a riguardo dell’evento di Ladispoli è stato infatti il leader della Lega, ovvero Matteo Salvini, il quale si è congratulato con i titolari ed ha espresso la sua opinione riguardo all’attuale situazione del reddito di cittadinanza.

“Complimenti ai tabaccai di Ladispoli. Bravi, avete senso civico, coraggio, orgoglio. Non è possibile che uno strumento per aiutare chi teoricamente è in povertà, pagato da tutti gli italiani, venga usato da qualcuno per andare in tabaccheria a comprarsi gratta e vinci. È chiaro che il reddito di cittadinanza va rivisto, servono controlli palazzo per palazzo, paese per paese e città per città”.

Nonostante recenti indagini dimostrino come i numeri di chi percepisce il reddito di cittadinanza sia meno rispetto a quello di un anno fa, è comunque evidente come il suo riassestamento dovrà essere uno dei punti all’ordine del giorno del programma dell’attuale governo.

Un interrogativo che in questo caso si fa più martellante riguarda poi la questione meridionale, ma non solo, dove sempre più maggiorenni non riescono a trovare un lavoro stabile che consenta loro di lasciare casa dei genitori ed avere una loro indipendenza.

A tal proposito si è infatti espressa la Cassazione che ha evidenziato come, il giovane che si trova in questa situazione “deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito”.