Fuori Mondiale, un weekend tutto da vivere a Rocca di Papa tra street food, concerti, spettacoli comici e area bimbi

Per il 2° fine settimana dell’evento, il borgo alle porte di Roma vi invita a gustarvi tante prelibatezze con accompagnamento musicale e divertimento per tutta la famiglia

Fuori Mondiale, buona la prima! Dopo le attività dello scorso fine settimana, Rocca di Papa vi aspetta il 23, 24 e 25 per l’ultimo weekend dedicato allo street food, alla musica e agli spettacoli e soprattutto ai divertimenti per tutta la famiglia. L’appuntamento è venerdì 23 dalle 18 alle 23, sabato 24 e domenica 25 anche a pranzo, dalle 12 alle 23.00.

Street food e artigianato con vista su Roma

Oltre ai ristoranti e alle pizzerie di Rocca di Papa, che da sempre propongono le specialità della cucina dei Castelli Romani, con funghi e carne, potrete assaggiare tutto il buono del cibo da strada, con decine di standisti provenienti da tutta Italia che porteranno nel borgo dei Castelli Romani panini gourmet, fritti di pesce, olive ascolane, arrosticini, ciambelle fritte e tantissimo altro ancora.

Bontà da gustare passeggiando lungo le aree del Belvedere e dei Campi d’Annibale, che pulluleranno di animazione e con a disposizione anche un mercato dell’artigianato e della creatività nel quale scoprire le creazioni di mani sapienti.

Per le famiglie, poi, un’area bimbi lungo la piacevole passeggiata di Via Madonna del Tufo: giostre, intrattenimento e anche i divertenti giochi di legno e ingegno con i quali mamma e papà potranno divertirsi insieme ai bambini per dei veri e propri momenti di gioco e complicità.

Cultura e stelle al Museo Geofisico e Teatro Civico

Il Museo Geofisico, nella parte più alta del borgo, ospiterà ancora una volta le rassegne astronomiche di ATA – Associazione Tuscolana di Astronomica, con la possibilità, durante il weekend del 23-24-25 settembre, di osservare le stelle dalla magnifica terrazza dell’antico Osservatorio. Sempre negli stessi giorni, il Museo sarà aperto per le visite guidate, organizzate dal direttore Fawzi Doumaz, che si terranno venerdì 23 e sabato 24 alle ore 16.00. Il museo sarà poi aperto eccezionalmente domenica 25 settembre dalle 10 alle 13 alle visite libere. Il Teatro Civico continua a ospitare, con due spettacoli al giorno fino al 25 settembre, la rassegna cinematografica con titoli d’eccezione, come Troppo Cattivi, Querido Fidel e Top Gun – Maverick.

Non solo food: ecco tutti i concerti del Fuori Mondiale

Comune di Rocca di Papa e Wantrek, la società del gruppo Valica che ha collaborato alla realizzazione della manifestazione, vi invitano a godervi una vera e propria maratona di concerti e intrattenimento musicale.

Saranno una decina in tre giorni le esibizioni previste nel weekend, concentrate nelle aree di Belvedere, a Piazza del Carpino e ai Campi d’Annibale. Proprio in quest’ultima sabato 24 alle ore 21 si esibirà la nuova stella della comicità castellana, Shany Martin, con il suo one man show nel quale imitazioni, barzellette e musica intratterranno i presenti. Sulla terrazza del Carpino, spazio alle note eleganti e sofisticate di Massimiliano Perugini e il suo sassofono, da ascoltare gustando specialità tipiche e saporiti aperitivi.

A Belvedere, un “Sanremo rocchigiano” intratterrà i visitatori proponendo ben sei concerti: venerdì alle 18.30 inizieranno I Cadillac, seguiti in prima serata da This is Elle con la sua voce calda e intensa. Sabato 24 spazio a Emancipo, uno dei nuovi nomi della scena musicale locale, tra nuove canzoni e successi del passato. Domenica 25 una chiusura “col botto” con Mirco e l’ottava nota e il suo intrattenimento di musica e danza e con Big Cedars, il quartetto che ci farà fare un viaggio all’insegna delle grandi donne delle note, sia italiane che internazionali.

Tutto quello che c’è da sapere per partecipare

Fuori Mondiale è l’evento perfetto per un weekend in famiglia alle porte di Roma. Arrivare a Rocca di Papa è facile: per chi proviene da dentro il GRA, basta prendere la Via Appia Nuova e proseguire lungo la Provinciale 217 in direzione sud.

Numerosi i parcheggi a disposizione: ai Campi d’Annibale in Piazza Di Vittorio (gratuito, scoperto), presso Piazza Claudio Villa (gratuito, sia coperto che scoperto) e al multipiano di Piazza Valeriano Gatta (coperto, custodito, con tariffe orarie e diurne). A disposizione dei visitatori anche navette che collegheranno, durante i giorni della manifestazione, Rocca di Papa ai Pratoni del Vivaro (orari disponibili su fuorimondiale.it o su comune.roccadipapa.rm.it).

Il borgo di Rocca di Papa può essere visitato a piedi o in bicicletta. Numerosi i luoghi d’interesse e i percorsi tematici, come quello delle antiche fontane o dei murales, diffusi nella zona del “Quartiere Bavarese”.

Per maggiori informazioni, mappa del percorso e programma completo è possibile consultare il sito www.fuorimondiale.it