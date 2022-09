Incendio Centocelle: terminata bonifica parco

Terminati, nei 45 giorni previsti, i lavori di bonifica di un’ampia porzione del parco di Centocelle, avviati dopo il grave incendio dello scorso luglio. Un intervento impegnativo, svolto da Ama che ha rimosso oltre 150 tonnellate di rifiuti.

Sindaco

Intanto il Sindaco di Roma Capitale, in qualità di commissario per il Giubileo, ha firmato l’ordinanza che dà il via alla bonifica della zona degli autodemolitori. L’intervento, come prescritto, sarà a carico di chi ha gestito l’attività in quell’area. Il tutto, fa sapere il Campidoglio, oltre ad ovviare alla situazione drammatica che si è determinata con l’incendio, s’iscrive nel programma di riqualificazione e completamento del parco di Centocelle. Programma che scaturisce da un dialogo assiduo con le associazioni di quartiere e con i Municipi interessati (V e VII). Obiettivo, restituire a Centocelle e a tutta la città un vasto polmone verde, atteso da tempo.



var url356117 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=356117”;

var snippet356117 = httpGetSync(url356117);

document.write(snippet356117);