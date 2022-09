Ruolo di un transistor: qual è? Guida facile

Quando si parla di transistor, ci si riferisce ad un semi conduttore il cui compito è quello di regolare oppure controllare il flusso di corrente e di tensione. Inoltre, si occupa anche di generare e amplificare i segnali elettrici svolgendo il ruolo di interruttore. Generalmente, sono caratterizzati da tre strati il cui materiale è idoneo a trasportare corrente.

Come interruttore può trovarsi in due stati distinti, acceso oppure spento, e controlla il flusso di segnali elettronici tramite un circuito oppure un dispositivo elettrico. Ma qual è il ruolo dei transistor? Perché sono così importanti e quando sono stati inventati per la prima volta? Vediamolo nelle prossime righe.

Perché i transistor sono così importanti

I transistor vengono utilizzati per creare dei semplici interruttori elettronici. Rappresentano la base dei circuiti integrati che si traducono in un grande numero di transistor interconnessi tra di loro e inseriti all’interno di un unico microchip realizzato in silicio.

Quando vengono utilizzati in gran numero, i transistor possono generare dei microprocessori che si occupano di guidare chip di memoria per computer e dispositivi di archiviazione in smartphone, fotocamere e tanto altro. Insomma, rappresentano un elemento fondamentale della tecnologia che tutti i giorni utilizziamo nelle nostre attività di base.

I transistor vengono anche utilizzati per applicazioni a bassa frequenza e ad alta potenza. Oppure in situazioni di alta frequenza nel caso di circuiti oscillatori utilizzati per generare segnali radio.

Come hanno rivoluzionato il mondo tecnologico?

Il primo transistor venne inventato a partire dal 1947 e fu il dispositivo in grado di sostituire la valvola a vuoto come regolatore di segnale elettronico. Si tratta di una delle rivoluzioni più importanti nella storia del PC e ha contribuito a spingere verso la cosiddetta miniaturizzazione elettronica.

Come avrai capito, infatti, questi dispositivi sono davvero molto piccoli, più leggeri e in grado di consumare generalmente molta meno energia rispetto alle tradizionali valvole a vuoto. Inoltre, i transistor sono anche molto più potenti senza richiedere riscaldatori esterni.

Il costo dei transistor è diminuito nel corso del tempo perché le dimensioni di questi dispositivi sono diventate sempre più piccole. Oggi i transistor vengono integrati con resistori e altri diodi oppure componenti elettronici di vario tipo. Si tratta di un fenomeno di miniaturizzazione strettamente correlato alla legge di Morre che afferma che il numero di transistor in un piccolo circuito dovrebbe raddoppiare ogni due anni.