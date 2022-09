Lazio, Giannini-De Fabiis (Lega): “Fiano Romano fa acqua da tutte le parti, regione intervenga”

“L’acqua è il bene primario per eccellenza ed il parametro fondamentale su cui misurare la qualità della vita dell’uomo e dell’ambiente, ebbene i cittadini di Fiano Romano, ormai da anni, non possono contare su questo fattore, dal momento che la situazione idrica del Comune a nord di Roma fa letteralmente ‘acqua da tutte le parti. La Regione Lazio intervenga per porre rimedio alle criticità”. Lo dichiarano in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele Giannini, che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta sulla questione al Presidente Zingaretti, e il consigliere leghista di Fiano Romano, Andrea De Fabiis.

La rete infrastrutturale è vecchia ed obsoleta

“La rete infrastrutturale è vecchia ed obsoleta, con continui guasti sempre negli stessi tratti – proseguono – pertanto va mappata ai fini del suo rifacimento e della sua bonifica, dismettendo altresì l’utilizzo dei pozzi che rendono l’acqua maleodorante e putrida, puntando così finalmente sull’allaccio all’acquedotto del Peschiera, che va portato a regime. L’acqua, secondo le istituzioni locali – spiegano ancora – viene certificata potabile, ma è assolutamente palese, da come si presenta e dagli olezzi che emana, che è imbevibile e può essere utilizzata, al massimo, per lavarsi.

Questo anche perché alcuni valori, risultanti dalle analisi pubblicate sui social tempo fa da alcuni cittadini, risultano non conformi, come ad esempio carbonato di calcio, durezza e solfati. La Regione, attraverso il suo Presidente, renda noto quali provvedimenti voglia mettere in campo per sollecitare gli enti competenti a intervenire in tempi brevi – concludono – per mettere la parola fine (in un comune dove abitano ben 15 mila persone) a questa situazione da terzo mondo, l’ennesimo buco nell’acqua di queste amministrazioni governate dalla sinistra”.