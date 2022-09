Fiumicino, Festa dell’Unità, Nardozzi: “Nella prima serata i temi del lavoro”

“Oggi, 14 settembre, si svolgerà in Darsena la prima delle cinque serate della nuova Festa dell’Unità di Fiumicino”. Lo dichiara il segretario del Partito democratico di Fiumicino Giampaolo Nardozi.

L’appuntamento è alle 18.30 con la prima delle tavole rotonde

“L’appuntamento – prosegue – è alle 18.30 con la prima delle tavole rotonde organizzate dal Partito democratico insieme ai Giovani democratici. Il tema affrontato sarà il lavoro e in particolare le prospettive per i giovani”.

“A seguire – aggiunge – alle ore 20 circa un momento di intrattenimento musicale con giovani artisti del territorio. Alle 21 un secondo dibattito, da me moderato, in cui insieme ai Presidenti di Commissione Paola Magionesi, Fabio Zorzi, Valentina Giua, Paola Meloni, Armando Fortini, Ciro Sannino, al capogruppo del Pd in Consiglio Stefano Calcaterra e al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca tracceremo i 10 anni di buon Governo portati avanti dalle due Amministrazioni Montino: progetti, opere realizzate, prospettive”.

“La serata si concluderà – termina Nardozi – alle 22 con la musica latino-americana della band Los Soneros. Sono previsti in tutte le serate anche mercatini e punti ristoro”.