Recuperare file cancellati dal cestino dopo averlo svuotato Mac

Recuperare file cancellati dal cestino del tuo Mac è possibile e in questo approfondiremo ti guideremo passo dopo passo, riportando ogni passaggio da compiere quando hai l’esigenza di ripristinare file eliminati.

Il primo aspetto sul quale ci soffermeremo riguarda proprio l’operazione di recuperare file. Se accidentalmente hai svuotato il cestino, infatti, hai inviato al tuo sistema Mac la disponibilità a liberare spazio nel disco rigido.

Questo è ora pronto a sostituire i vecchi file con nuovi file. Di conseguenza se ti sei accorto di aver cancellato importanti file dal cestino la prima cosa da fare è utilizzare il meno possibile il dispositivo così da evitare che questi file possano essere sovrascritti. Ma andiamo con ordine.

Svuotare il cestino significa eliminare definitivamente i file?

Ci sono buone possibilità che tu riesca a recuperare i tuoi documenti e tutti i file più importanti che per errore hai cancellato dal cestino del tuo Mac. Come anticipato, il recupero file cancellati dal cestino è possibile anche se apparentemente non vedi più alcun file.

Una volta svuotato il cestino, infatti, i dati non vengono istantaneamente eliminati ma rimangono nel sistema fin quando il Mac non ha esigenza dello spazio liberato. È per questo motivo che prima di accorgi dell’errore commesso più possibilità hai di recuperare i file.

Per farlo hai bisogno di un programma appositamente studiato per questa e tante altre operazioni di recupero dati come Tenorshare 4DDiG.

Tenorshare è un potente software, disponibile per Mac e Windows, che permette un rapido efficace ripristino dei dati, accidentalmente cancellati anche dopo la formattazione del disco rigido.

Tornando alla domanda, svuotare il cestino non significa quindi aver eliminato definitivamente i file del tuo Mac ma hai ancora buone speranze di recuperarli. Vediamo come.

Il miglior programma per recuperare file cancellati Mac

Se sei alla ricerca di un programma per recuperare file eliminati definitivamente Tenorshare 4DDiG Mac Data Reovery è la soluzione pensata per questo scopo. Il programma permette di recuperare ogni tipo di file, non solo quelli accidentalmente eliminati dal cestino Mac o Windows.

Il software permette di recuperare ogni tipo di file indipendentemente dal file system (NTFS, FAT, APFS, …) e da ogni tipo di supporto (Unità Flash, Dischi Rigidi, Memory Card…).

In pochi passaggi, in maniera semplice e intuitiva non dovrai far altro che avviare la scansione che in automatico di segnalerà tutti i dati persi. Tenorshare 4DDiG è ampiamente riconosciuto come un programma leader nel campo del recupero dati, è sicuro al 100% e garantisce elevati tassi di successo.

In particolare, il programma ogni qual volta non riesci più ad accedere ai tuoi dati dopo:

Aver svuotato il cestino

Crash del sistema

Disco rigido corrotto o danneggiato

Un attacco virus

La formattazione del disco

Potrai recuperare ogni tipo di file:

Foto (JPG/JPEG, TIFF/TIF, PNG, BMP…)

Video (AVI, MOV, MP4, M4V, …)

Audio (MP3, AIF/AIFF, M4A…)

E-mail (PST, DBX, EMLX…)

Documenti (DOC/DOCX, XLS/XLSX…)

Archivi (ZIP, RAR, SIT, ISO…)

e tanto altro

Come effettuare il recupero file cancellati passo dopo passo

Con Tenorshare 4DDiG Mac Data Reovery puoi rapidamente recuperare file cancellati sia su Mac sia su Windows. Questa operazione ti permette di ripristinare i file cancellati dal cestino dopo averlo svuotato o da qualsiasi altra posizione.

Bastano pochi minuti per prendere confidenza con il software. I tre passaggi da seguire per Mac sono:

Seleziona la posizione

Dopo aver avviato 4DDiG-Mac seleziona la parte di disco rigido che vuoi recuperare, quindi seleziona “Scansione”. Potrebbero volerci diversi minuti per completare l’operazione, molto dipende dalla quantità di file presenti dal cestino.

Analizza i risultati

Una volta terminata la scansione la schermata dedicata ti mostra l’anteprima di tutti i file recuperabili. Se tra i risultati non dovessero essere presenti i file cancellati ti consigliamo di provare una scansione profonda (Deep Scan).

I risultati ti mostreranno moltissimi file, non è necessario recuperarli tutti ma solo quelli di cui hai effettivamente bisogno.

Recupera

A questo punto non ti resta che cliccare sui file cancellati che vuoi ripristinare e selezionare il tasto “Recupera” con l’accortezza di salvare i dati in una nuova posizione. Puoi momentaneamente salvarli sul desktop o in una nuova cartella per poi organizzarli al meglio al termine della procedura di ripristino.

Ripristinare file cancellati dal cestino: le domande frequenti

Vediamo ora di fornire risposta alle domande e ai dubbi più comuni che puoi avere inerentemente all’operazione di recupero file gratis dal cestino del tuo Mac:

Quanto tempo rimangono i file nel cestino?

I file che decidi di spostare nel cestino del Mac rimangono lì a tempo indeterminato e puoi recuperare i file cancellati in qualsiasi momento. Per essere sicuri che il cestino non si svuoti in automatico dovresti comunque verificare le opzioni del Finder, poiché da queste è possibile impostare l’eliminazione dei file automatica trascorsi un numero di giorni da te determinato.

Diverso è il discorso per i file spostati nel cestino da iCloud. In questo caso i file vengono automaticamente eliminati dopo 30 giorni ammenoché tu non decida di modificare le opzioni preimpostate.

Come recuperare file cancellati dal cestino senza programmi Mac?

L’unica soluzione che puoi provare per ripristinare i dati cancellati dal cestino del tuo Mac senza programmi esterni, consiste nell’utilizzare l’applicazione Time Machine installata di default del sistema operativo Mac.

L’applicativo ti permette di effettuare un backup dell’intero disco rigido e quindi di recuperare anche i file rimossi dal cestino. Tuttavia, la suddetta operazione funziona solo nel caso in cui Time Machine risulti configurato e che il sistema abbia effettuato un backup prima dell’eliminazione dei dati dal cestino.

Dove posso trovare i file ripristinati dal cestino?

Infine, Utilizzando Tenorshare 4DDiG Mac Data Recovery puoi scegliere dove ripristinare i file cancellati. Durante l’operazione di recupero, infatti, il software ti chiederà di selezionare dove salvare i file recuperati. Come già evidenziato è importante scegliere una diversa destinazione rispetto alla collocazione originaria dei file.

Diversamente se i file non sono stati cancellati dal cestino ma risultano ancora presenti, l’operazione è ancor più semplice. È sufficiente cliccare sull’icona del cestino, cercare i file che vuoi ripristinare e quindi cliccare su “Ripristina”. Troverai i file nuovamente nella posizione originaria. Se invece vuoi salvarli in un’altra cartella puoi anche trascinare i file direttamente fuori dal cestino.