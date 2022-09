Passoscuro, Tripolini (FDI): “Restituire decoro e sicurezza ai cittadini”

Aggressioni, episodi di violenza, degrado, mancanza di illuminazione, Passoscuro è sempre più abbandonato a se stesso e i residenti sono esasperati. Senza dimenticare il fatto che da mesi hanno anche solo paura ad uscire di casa perché allarmati dal pericoloso comportamento di un soggetto, soprannominato “il terrore di Passoscuro”.

E’ inaccettabile che una località con così tanti abitanti sia abbandonata nell’insicurezza ed il degrado: parchi pubblici teatro di bivacchi, spiagge non pulite, movida incontrollata, aggressioni in pieno centro: tutte cose che non valorizzano Passoscuro, ma ne danno un’immagine che non gli rende giustizia.

Quello che occorre sono una serie di interventi che restituiscano a Passoscuro la sicurezza e il decoro che merita. I cittadini devono sentirsi al sicuro nel quartiere dove vivono e poter godere delle bellezze di cui sono circondati. Ma questo è possibile solo se si agisce concretamente, visto che per ora è stato fatto poco o nulla.

Firmato: Gianluca Tripolini (Fratelli d’Italia)