PayPal, Paysafe, PostePay: i migliori metodi per fare acquisti online

La criminalità informatica è decisamente in aumento e molte delle azioni criminali più problematiche riguardano i metodi di pagamento online e i furti delle informazioni personali.

Offrire una varietà di metodi di pagamento consente ai clienti di avere la flessibilità di pagare nel modo che preferiscono. I consumatori possono, infatti, spesso prendere decisioni di acquisto in base alle tipologie di acquisto disponibili.

Oggi, molte persone preferiscono utilizzare PayPal o le carte di credito per acquistare articoli online. Molti siti offrono anche Apple Pay e Bitcoin. Come per tutte le altre cose su Internet, anche in questo caso si possono incontrare alcuni rischi. Analizziamo alcuni di questi pericoli, per poi parlare dei metodi di pagamento più sicuri da utilizzare quando si compiono spese online.

Rischi dei pagamenti online

Lo shopping online è sicuramente conveniente, ma non sempre ci si può fidare della sua sicurezza. Innanzitutto, non si ha la possibilità di vedere il prodotto che si vuole acquistare e questo comporta rischi di truffa. Inoltre, non si sa chi gestisce la transazione. L’azienda a cui si trasferisce il denaro potrebbe pregiudicare la propria sicurezza utilizzando piattaforme di e-commerce non sicure e non compliant.

I truffatori e i criminali informatici fanno apparire legittimi i siti web fraudolenti e i siti di phishing. Inserendo i propri dati di pagamento in siti ingannevoli, si consente ai cybercriminali di avere libero accesso ai propri dati bancari. Di conseguenza, questi possono rubare denaro o spacciarsi per altre persone al fine di ottenere prestiti, carte di credito e mutui.

Metodi di pagamento sicuri per acquisti online

Ecco una rapida guida dei metodi di pagamento più sicuri al giorno d’oggi tra cui scegliere. Nel dettaglio analizzeremo tre principali tipologie di pagamento: PayPal, Paysafe e PostePay.

PayPal

PayPal è un portafoglio digitale sicuro, con oltre 300 milioni di utenti attivi in più di 200 paesi. L’abilitazione di PayPal asseconda le esigenze dei clienti e migliora le vendite, infatti, gli utenti sono tre volte più propensi a completare l’acquisto quando PayPal è disponibile al momento del checkout.

Il sistema di pagamento online PayPal consente agli utenti di effettuare transazioni, di accettare pagamenti per la vendita di beni o servizi e d’inviare denaro ad amici e familiari. PayPal dispone di funzioni di sicurezza, tra cui la crittografia e la protezione degli acquisti, per salvaguardare il denaro e i dati degli utenti. In più, oltre alla password tradizionale, i clienti possono impostare una chiave di sicurezza opzionale, che è un metodo di autenticazione a due fattori. Ciò significa che a ogni accesso si riceverà un messaggio sul cellulare con un PIN generato in modo casuale. Sarà possibile accedere solo se si dispone sia della password PayPal che del PIN. Pertanto, se un truffatore riesce ad acquisire illegalmente la password, non potrà comunque effettuare l’accesso senza avere sottomano il cellulare.

Tra i principali vantaggi di PayPal si evidenziano i trasferimenti immediati, il cambio di valuta e la facilità di utilizzo. Per quanto riguarda gli svantaggi, invece, alle volte si hanno delle commissioni e un limite di risparmio.

Paysafe

La paysafecard è una carta di credito prepagata. È possibile utilizzarla per pagare online in tutta sicurezza, indipendentemente dal fatto che si possieda o meno un conto bancario. Poiché paysafecard è una carta prepagata, non comporta costi imprevisti, contratti mensili o altri impegni.

Soprattutto, Paysafecard è una soluzione eccellente per coloro che desiderano trovare un modo sicuro per effettuare versamenti istantanei, sicuri e anonimi sui siti di gioco d’azzardo. Non prevede commissioni e non richiede il possesso di un conto bancario o di una carta di credito. Infatti, la lista dei migliori casinò paysafecard è lunga e offrire questo metodo di pagamento ai propri utilizzatori aiuta a rendere più sicuro il gioco online. Tutto quello che bisogna fare è acquistare un codice paysafecard e poi utilizzarlo per pagare su migliaia di siti web partner. Pagare con un codice significa non dover fornire ulteriori informazioni personali, in questo modo si riduce al minimo la condivisione dei dati personali online.

Tra i vantaggi di Paysafe si evidenziano la mancanza di costi di attivazione, tuttavia il principale svantaggio è che non è ancora un metodo di pagamento molto diffuso, quindi non tutti i siti lo mettono a disposizione.

PostePay

PostePay è uno dei metodi di pagamento più diffusi nel mercato italiano. Le sue carte prepagate sono co-brandizzate da Visa o MasterCard. Attualmente sono in circolazione più di 20 milioni di carte PostePay. L’applicazione PostePay è stata scaricata quasi 25 milioni di volte e le transazioni di e-commerce effettuate tramite PostePay hanno superato i 200 milioni.

Per avere una carta PostePay non è necessario avere un conto bancario. L’acquirente deve acquistare la carta presso un ufficio postale e fornire un documento d’identità. Prima di utilizzarla è necessario registrare la carta online, dopodiché è possibile ricaricarla con altri fondi in diversi luoghi fisici e online.

PostePay è disponibile in diverse versioni: PostePay Standard abbinata a Visa, PostePay Evolution o Evolution Business abbinata a MasterCard. Indifferentemente dalle scelte personali delle varianti di carta, PostePay rimane una carta prepagata. È inoltre possibile collegare la carta PostePay all’applicazione PostePay Mobile ed effettuare pagamenti attraverso il telefono.

Tra i principali vantaggi di PostePay si evidenziano la possibilità di ricevere bonifici Area Sepa, così come l’accredito dello stipendio, pensione e bonifico istantaneo. Per quanto riguarda gli svantaggi, invece, il più importante è il costo di gestione della carta