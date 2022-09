Roma, via Merulana: conclusa l’analisi sui platani

E’ stata completata dal Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale l’analisi sullo stato di salute dei platani secolari di Via Merulana. L’indagine si è resa necessaria dopo il crollo avvenuto lo scorso 10 agosto di un albero che ha lambito l’edificio sede degli uffici comunali delle politiche sociali e che è risultato essere stato attaccato da un ganoderma, un fungo particolarmente infestante tipico dell’Est asiatico la cui presenza è stata da poco tempo rilevata in città e che, purtroppo, attacca anche a causa di vecchie potature eseguite con tecniche oggi superate.

Scavando l’albero dall’interno

Scavando l’albero dall’interno ne compromette la vitalità e quindi la stabilità. L’Assessorato ha richiesto verifiche su tutti i 124 platani presenti effettuate dall’Ufficio Alberate con un agronomo e un’impresa specializzata e fortunatamente sono risultati necessari gli abbattimenti di soli e due platani e la necessità di ulteriori analisi su 12 esemplari che risultano cariati ma sui quali il Dipartimento vuole fare accertamenti in quota che verranno effettuati nel corso della prossima settimana.

“Stiamo lavorando per salvare i platani monumentali di Via Merulana attaccati dal fungo parassita. Fortunatamente l’analisi effettuata ha evidenziato una situazione non così drammatica come invece immaginavamo dopo il crollo del 10 agosto, ma sono necessarie ulteriori verifiche per accertare se sarà possibile salvare questi 12 alberi che hanno mostrato segni di infestazione”, dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale.

“Grazie al lavoro dell’Assessorato e del Dipartimento speriamo di mettere in sicurezza la strada e i residenti e allo stesso tempo salvare i platani. Via Merulana è una bellissima strada a cui vogliamo dare la cura che merita” aggiunge Lorenza Bonaccorsi, Presidente del Municipio I.