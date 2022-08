Fiumicino, scuola, Calicchio: “Aperti da domani tutti i nidi comunali”

“Dal 1 settembre saranno aperti tutti i nidi comunali di Fiumicino. I bambini ammessi nella sezione Piccoli potranno iniziare a frequentare le strutture educative da giovedì prossimo, mentre i nuovi ammessi nelle sezioni Medi e Grandi cominceranno l’anno educativo a partire da lunedì 5 settembre”. Lo dichiara l’Assessore alla Scuola Paolo Calicchio.

L’inserimento avverrà per piccoli gruppi

“L’inserimento avverrà per piccoli gruppi a partire da due ore per i primi giorni, in modo tale da consentire a tutti i nuovi iscritti al nido di fare il primo ingresso entro e non oltre il 9 settembre – spiega -. L’orario di frequenza dei primi giorni verrà progressivamente prolungato in base alla valutazione del personale educativo, relativa allo stato di benessere manifestato dal bambino o dalla bambina”.

“Dal 9 al 14 settembre tutti i bambini potranno frequentare i nidi dall’orario di ingresso scelto in sede di ammissione e fino alle ore 13.00, fruendo della prima colazione e del pranzo, mentre dal 15 settembre sarà avviato il tempo pieno – aggiunge Calicchio -. Il personale educativo di ogni asilo nido del Comune contatterà le famiglie per organizzare dei colloqui durante i quali i genitori dei bambini firmeranno un patto di corresponsabilità che chiarirà anche le prescrizioni sanitarie utili ad una serena frequenza del nido”.

“Il patto riguarda, tra l’altro, la gestione degli orari di ingresso ed uscita, con la relativa fascia di frequenza prescelta – conclude -, il coordinamento delle eventuali deleghe, il regolamento sanitario, la questione delle allergie e intolleranze alimentari, la procedura di inserimento e l’occorrente per la permanenza giornaliera presso il nido”.