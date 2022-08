Roma, controlli contro degrado, illegalità e abusivismo alla Stazione Termini

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito un servizio straordinario di controllo presso l’area della stazione ferroviaria di Termini e in quella che si estende tra piazza dei Cinquecento e piazza Indipendenza, frequentata da numerose persone, tra cui turisti e pendolari.

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il bilancio dell’attività

Il bilancio dell’attività è di una persona arrestata, 10 persone denunciate a piede libero e altre 11 sanzionate amministrativamente.

I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini sono dovuti intervenire lungo il binario 24 della stazione ferroviaria a seguito di un’animata discussione tra un cittadino senza fissa dimora e l’addetto all’accoglienza clienti di un esercizio commerciale della Galleria Forum Termini. Nel corso dell’identificazione, l’uomo ha opposto resistenza al controllo, tentando di colpire con calci e pugni i Carabinieri, prima di essere bloccato. Uno dei militari intervenuti ha riportato lievi contusioni alle mani. L’arresto è stato convalidato.

I Carabinieri hanno poi denunciato due giovani, di 19 e 16 anni, sorprese ad asportare alcuni capi di abbigliamento da un negozio all’interno della stazione e due cittadini stranieri, senza fissa dimora e con precedenti, per l’inosservanza al divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria termini (cd. “Daspo Urbano”).

Denunciate, inoltre, altre 6 persone per l’inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma emesso nei loro confronti dalla Questura di Roma.

I Carabinieri hanno poi sanzionato amministrativamente: due giovani trovati in possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, e 9 persone per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini. A loro carico è stato emesso contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area.