Da settembre sul sito ATAC si può acquistare abbonamento con il bonus tpl

Dal primo settembre i cittadini aventi diritto al bonus trasporti possono acquistare il proprio abbonamento collegandosi al sito web MyAtac (https://my.atac.roma.it). Il contributo ha un valore massimo di 60 euro. A titolo di esempio, chi è in possesso di bonus può acquistare un abbonamento annuale ordinario per la zona di Roma al costo di 190 euro invece di 250. Chi dovesse comprare un titolo di costo inferiore a 60 euro potrà fruire solo del valore del titolo acquistato.

Il bonus può essere richiesto dagli aventi diritto a partire dal primo settembre, utilizzando la piattaforma attivata dal ministero al sito https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it e autenticandosi con Spid o Cie.

Una volta ottenuto, bisogna accedere al sito web MyAtac (https://my.atac.roma.it) previa registrazione, quindi selezionare dal menu sulla sinistra la voce “Ricarica la card” e procedere con le indicazioni presenti nella pagina web per selezionare il titolo di viaggio da acquistare: se la card ed il titolo di viaggio sono idonei all’utilizzo del bonus, verrà offerta all’utente la possibilità di inserire il codice univoco del bonus prima di finalizzare l’acquisto del titolo prescelto.

Il bonus sarà utilizzabile esclusivamente on line: non bisogna quindi recarsi in biglietteria, salvo sia necessaria l’emissione di una nuova tessera sulla quale ricaricare l’abbonamento. Si potranno acquistare, su Card Atac personalizzata con nome e cognome, abbonamenti mensili e annuali Roma e Lazio, compreso l’abbonamento Lazio Studenti valido dal 01/09/2022 al 30/06/2023. Gli abbonamenti Metrebus Lazio devono includere necessariamente anche Roma (zona tariffaria A). La riduzione sarà applicata direttamente al momento dell’acquisto.

Per ulteriori informazioni si possono consultare le FAQ del ministero al link: https://urponline.lavoro.gov.it.