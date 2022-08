Roma, stazione Termini e Piazza dei Cinquecento sorvegliate speciali

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito un servizio straordinario di controllo presso l’area della stazione ferroviaria di Termini e in quella di piazza dei Cinquecento frequentata da numerose persone, tra cui turisti e pendolari.

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il bilancio dell’attività è di 7 persone denunciate a piede libero e altre 8 sanzionate amministrativamente.

Nei guai sono finiti un ragazzo di origini ungheresi di 17 anni, che insieme ad una ragazza 14enne della provincia di Varese domiciliata a Roma ha trafugato da un negozio dell’area commerciale “Forum Termini” 4 confezioni di profumo del valore complessivo di oltre 300 euro; un cittadino del Gambia di 29 anni che si è rifiutato di fornire le proprie generalità all’atto del controllo dei militari; una ragazza romena di 20 anni proveniente dal campo nomadi di via Tiburtina e un cittadino iracheno di 51 anni risultati inottemperanti al divieto di acceso all’area urbana della stazione “Termini” (cd. Daspo Urbano); un 57enne originaria di Marsala, nella Capitale senza fissa dimora, che stava molestando ripetutamente i viaggiatori per ottenere denaro in cambio della sua assistenza alle biglietterie automatiche; un cittadino egiziano di 69 anni sorpreso alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente di guida.

Nel corso dell’attività, inoltre, è stato rintracciato anche un 78enne di Napoli, con precedenti, a cui i Carabinieri hanno notificato l’avviso orale, emesso dalla Questura di Napoli su richiesta dei militari del Nucleo Scalo Termini, a seguito della denuncia a suo carico per reati messi a segno sempre ai danni degli esercizi commerciali dello scalo ferroviario.

I Carabinieri hanno poi sanzionato amministrativamente altre 8 persone – tra cittadini italiani e stranieri – per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione. A loro carico è stato emesso contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area.