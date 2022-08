Lucarelli: “No strumentalizzazione stupro da parte della Meloni”

‘’Utilizzare uno stupro per fini elettorali è una delle pratiche più basse che la politica possa raggiungere. Se a farlo è una donna che professa e rivendica la leadership al femminile è ancora più deprimente.

Postare, come ha fatto Giorgia Meloni, il video di uno stupro

Postare, come ha fatto Giorgia Meloni, il video di uno stupro, per trovare qualche consenso o avere like dettati dallo sdegno, è una pratica becera che poco ha che fare con la lotta alla violenza di genere. Dobbiamo fare in modo che certi episodi vengano arginati e bloccati dalle forze dell’ordine. Denunciare una violenza è fondamentale, pubblicizzarla sui propri social per fini elettorali è prima di tutto un gesto immorale per la donna che l’ha subita. Quanto fatto da Meloni, o da chi la consiglia, è vergognoso”.

Lo dichiara in una nota l’assessora alle Pari Opportunità di Roma Capitale Monica Lucarelli.