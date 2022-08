Lezzi: “La realtà per famiglie e imprese è durissima”

Letta: tetto al prezzo nazionale dell’energia elettrica.

Ma non è solo questa la notiziona. Letta, adesso in TV, confessa di essersi accorto che ORA (solo ora) le bollette sono troppo care.

Altra notizia

Non si fa subito questa rivoluzione perché il PD, com’è nel suo stile, al governo c’è ma anche no.

La realtà però, per famiglie e imprese, è durissima.

Letta dovrebbe fare arrivare domani stesso la soluzione ai rincari in Consiglio dei Ministri e non usare la sofferenza di famiglie e imprese per la campagna elettorale.



var url338997 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=338997”;

var snippet338997 = httpGetSync(url338997);

document.write(snippet338997);