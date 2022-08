Fratoianni: “La flat tax è un abominio”

Aiuta solo i più ricchi a danno di chi ha di meno. Ma in fondo questo lo sappiamo, è quanto propone la destra ad ogni elezione.

La vera domanda è un’altra: cosa propone la sinistra? Noi abbiamo la risposta.

Una profonda riforma fiscale dell’IRPEF in senso progressivo.

Nello specifico?

Aumentare la no tax area fino ai 10.000€ annui, ridurre le aliquote sui redditi più bassi (dal 23% al 14%) e aumentare quelle sui redditi più alti, fino al 65% per chi guadagna oltre 10 milioni ogni anno.

In parole povere?

Con la flat tax Berlusconi pagherà la stessa percentuale di un cameriere, di un impiegato, di un operaio. Con la nostra proposta pagherà oltre quattro volte tanto.

Perché chi ha di più è giusto che dia di più. Sì chiama giustizia, buonsenso. Semplice no?



var url335646 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=335646”;

var snippet335646 = httpGetSync(url335646);

document.write(snippet335646);