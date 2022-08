Collot, Unione Popolare: “Nel Pd è lotta per la poltrona”

Il famoso detto “chi va a Roma perde la poltrona” andrebbe rivisto per descrivere il PD: “si va a Roma solo con la poltrona”. Sono uscite le liste dei candidati dalla direzione del partito, e Monica Cirinnà ha prima rifiutato e poi accettato un posto in un collegio in cui l’elezione non è sicura. Come se servisse ulteriore conferma che nel centrosinistra si sgomita per le poltrone, non per portare avanti ideali e battaglie politiche.

Spregio istituzioni

La stessa Cirinnà, con spregio delle istituzioni, ha detto che “per fortuna ha altri lavori” e che secondo lei anche altri rinunceranno, mostrando che di passione politica tra le loro fila non c’è nemmeno l’ombra. Alle elezioni noi ci presentiamo per proporre un’idea di paese e società per il futuro, e occuparci dei tanti problemi delle classi popolari, non delle entrate della Cirinnà.



var url335589 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=335589”;

var snippet335589 = httpGetSync(url335589);

document.write(snippet335589);