Moda, Celli: “Sfilata in via Veneto nuovo tassello percorso di rinascita e di rilancio di Roma”

“Roma torna protagonista della moda e dei grandi appuntamenti internazionali. L’evento “Roma è di moda” andato in scena giovedì sera in via Veneto rappresenta un ulteriore tassello del percorso di rinascita e di rilancio della Capitale d’Italia. E’ sicuramente il frutto di un lungimirante lavoro che sta portando avanti l’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gualtieri e in particolare l’Assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda, Alessandro Onorato.

Rivedere via Veneto, la strada della Dolce Vita

Rivedere via Veneto, la strada della Dolce Vita, nuovamente cornice di una affascinante sfilata-spettacolo è il segnale che siamo finalmente sulla strada giusta per riconsegnare a Roma la centralità e il giusto ruolo a livello mondiale. La moda è un settore fondamentale, legata anche alle produzioni cinematografiche e alle grandi maison nate nella Città Eterna, e dovrà sempre più rappresentare un’eccellenza, un riferimento per la creatività e un volano di sviluppo economico.

In tale direzione la nostra amministrazione sta muovendo passi decisivi e concreti consapevole dell’importanza strategica di questo comparto. Insieme alla moda con Altaroma nello specifico, questi ultimi mesi hanno confermato Roma palcoscenico ideale per grandi spettacoli, tra i quali i concerti in scena al Circo Massimo, e manifestazioni sportive. E’ un punto di partenza prezioso che ci proietta a grandi sfide alle quali dovremo farci trovare sempre pronti”.

Così in una nota la Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.