Fratoianni: “Il conflitto è il motore della storia, il carburante verde della democrazia”

Oggi insieme ad Eleonora Evi a Torino, per sostenere gli attivisti di Extinction Rebellion Italia che si sono incatenati all’edificio della Regione Piemonte per chiedere maggiore impegno nelle politiche per contrastare i cambiamenti climatici.

In uno stato di diritto non si può reprimere il dissenso e le azioni di protesta non violente.

Per questo le denunce e i fogli di via che hanno ricevuto sono gravi e inaccettabili.

Il conflitto è il motore della storia, il carburante verde della democrazia

Senza conflitto, la politica diventa solo amministrazione di interessi.

Ed è anche per questo che domani saremo in piazza al fianco dei giovani di Fridays For Future Italia e del Climate Social Camp.

Per ascoltare e dare forza alle ragioni degli attivisti per l’ambiente e denunciare questo approccio inaccettabile di questura e prefettura.

Dopotutto, questo è il mandato politico di Sinistra Italiana ed Europa Verde – Verdi a queste elezioni: difendere, rappresentare e sostenere ogni rivendicazione per la giustizia sociale e ambientale.

Perché sappiamo bene che queste risposte non possono che viaggiare sullo stesso binario.



