Governo, Draghi al Quirinale a colloquio con Mattarella

A quanto si apprende da fonti del Quirinale, durante l’incontro del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il presidente del Consiglio Mario Draghi è stato fatto un esame della situazione politica internazionale e nazionale. Mattarella ha riferito al premier del suo recente viaggio in Africa. Le stesse fonti spiegano che, per quanto riguarda le questioni che riguardano la maggioranza e il Governo alla luce dell’atteggiamento M5s sul DL Aiuti e l’incognita sul voto di fiducia al Senato, il capo dello Stato non ha commentato eventuali scenari. Insomma dal Colle per ora nessuna valutazione sulla situazione politica della maggioranza.

Fonte: agenzia dire



