Fratoianni: “Ad Aboubakar tutta la nostra stima, vicinanza e sostegno”

Aboubakar Soumahoro sì è incatenato a Montecitorio e ha iniziato lo sciopero della fame e della sete per far sentire la voce degli invisibili ad una politica di palazzo, troppo occupata dalle proprie beghe interne per prestare attenzione a chi rischia la vita, e troppo spesso la perde, nei campi torridi o nelle baraccopoli gestite dalla mafia per pochi euro l’ora.

Paese civile

Quello che Aboubakar chiede a nome della Lega Braccianti non dovrebbe nemmeno essere oggetto di discussione in un paese civile, ma già realtà.

1. Un salario minimo legale, perché chiunque abbia di che mangiare lavorando.

2. Un piano di prevenzione per gli infortuni sul lavoro, perché non si può morire di lavoro.

3. Una riforma della filiera agricola, che preveda una Patente del Cibo e il permesso di soggiorno per gli invisibili, perché nessun essere umano sia più schiavo.

Davvero il minimo sindacale

Ricordo inoltre che ho presentato una proposta di legge per introdurre un salario minimo legale di almeno 10€ l’ora. Mi rivolgo quindi alle forze progressiste che in queste ore esprimono la loro solidarietà ad Aboubakar: cosa stiamo aspettando?

Ad Aboubakar tutta la nostra stima, vicinanza e sostegno, mia e di Sinistra Italiana.



