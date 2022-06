Regione Lazio, Lombardi: “Per la prima colta We Make Future con le nostre imprese”

La Regione Lazio quest’anno partecipa per la prima volta a WMF – We Make Future 2022, il festival dell’Innovazione Digitale e Sociale che si terrà dal 16 al 18 giugno a Rimini presso Rimini Fiera, dove sarà presente con un proprio spazio espositivo che ospiterà le nove imprese del Lazio vincitrici della call indetta da Lazio Innova, in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, assieme al Distretto Tecnologico della Cultura – Centro d’Eccellenza, il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio (CRUL) e l’associazione Roma Startup.

A guidare la delegazione di imprese

A guidare la delegazione di imprese ed esponenti dell’Innovazione del Lazio sarà l’assessora regionale alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi, che, oltre a dedicare dei momenti specifici ai loro progetti esposti nello spazio della Regione Lazio, rappresenterà il sistema regionale dell’Innovazione in due momenti all’interno della fiera sul palco “Future of Italy” dedicato alle Regioni: giovedì 16, partecipando alla tavola rotonda “Sviluppo territoriale: innovazione e sostenibilità nei piani PNRR regionali” e venerdì 17, moderando l’evento “Regione Lazio Ecosystem for Future”, spazio interamente dedicato alle competenze del nostro tessuto produttivo che si sono distinte sui temi dell’innovazione e della sostenibilità.

“Sono orgogliosa di rappresentare la nostra regione quest’anno per la prima volta a Rimini a We Make Future, il più grande festival dell’Innovazione, con una delegazione delle eccellenze del nostro ecosistema di competenze digitali, alcune delle quali capaci di aumentare i parametri di sostenibilità e qualità della vita: dalla misurazione e certificazione dell’impronta di carbonio, economia circolare ed efficienza energetica fino alla piattaforma digitale per la gestione di documenti e prestazioni sanitarie. Una rete di input preziosi per accrescere e potenziare il percorso già tracciato con la nuova Agenda Digitale 2022-2026 del Lazio, adottata di recente dal mio Assessorato dopo un processo partecipativo on line e in presenza sul territorio”, dichiara Roberta Lombardi, assessora regionale alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale.