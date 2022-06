Municipio VIII, Novi (L. Calenda): ” A Parco Schuster 3 notti di follia. Esposti dei residenti” 

“Le prime 3 serate di Parco Schuster, come nelle attese, sono state un disastro, con musica ad alto volume fino a notte fonda e vendita di alcol fino alle 3:30 di notte – così Simonetta Novi, capogruppo Lista Civica Calenda Sindaco di VIII Municipio – Abbiamo documentato sui social e in diretta il disagio dei residenti, mostrando con video e foto i rumori assordanti che arrivano fin dentro gli appartamenti ed i cestini colmi di bottiglie del giorno dopo. Ma a preoccupare non sono solo gli schiamazzi che impediscono il diritto al riposo dei cittadini.

L’alcol viene servito fino alle 3:30 del mattino e questo è molto grave. Bene hanno fatto i residenti a presentare i primi esposti attraverso i loro legali, anche perché ci sono persone che si sono sentite male”.

“In secondo Municipio, Scalo Playground, manifestazione gemella di Parco Schuster organizzata dalla stessa società, è stata prima censurata (con obbligo di interruzione musica alla 22:30) e poi ne è stata revocata la concessione. E in questi giorni, 9 locali sono stati chiusi per essere tra le cause scatenanti della malamovida – conclude Simonetta Novi – In VIII Municipio invece tutto ciò viene spacciato per “cultura” e se ne vietano i controlli (bocciata la mozione di Lista Calenda Sindaco che li chiedeva, dopo aver ricevuto promesse in tal senso in risposta ad una interrogazione e ad un accesso agli atti). Questo non è un modo serio di gestire un municipio”.