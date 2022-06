Roma, Nanni (Lista Calenda): “Pedonalizzazioni e trasporto pubblico, per una città più moderna e sostenibile

“Il dibattito sulla pedonalizzazione di via dei Cerchi deve spingerci ad interventi che rendano più moderna e sostenibile la nostra città. In questo quadro vanno realizzati una seria d’interventi, come la stessa pedonalizzazione di Via dei Fori Imperiali durante tutti i weekend, che sono i giorni di altissimo afflusso di romani e turisti. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lista Civica Calenda e Presidente della commissione Giubileo Dario Nanni.

Sarebbe sbagliato pedonalizzare solo Via dei Cerchi

“Sarebbe sbagliato pedonalizzare solo Via dei Cerchi senza ulteriori interventi. Anche in previsione del Giubileo, bisogna iniziare ad intervenire per ridurre il traffico privato e aumentare le pedonalizzazioni e il trasporto pubblico. Proprio in questi giorni, dopo gli anni di crisi legati alla pandemia si registrano nella nostra città eccellenti livelli di presenza dei turisti. Anche per queste ragioni e in previsione del Giubileo -conclude il consigliere di Azione – vanno realizzati interventi che rendano più moderna e sostenibile la nostra città, nell’interesse dei romani, dei turisti e per tutelare il suo patrimonio storico”.