Pescara, lo Sport non va in vacanza per l’estate 2022

Sono riaperti i termini di presentazione dell’istanza di iscrizione al progetto “XIX Edizione – Lo sport non va in vacanza” – Annualità 2022. La domanda potrà essere presentata dalle ore 12:00 del 31.05.2022 alle ore 24 del 03.06.2022, accedendo dal sito on line del Comune di Pescara, all’indirizzo www.comune.pescara.it/losportnonvainvacanza

Requisito fondamentale per l’iscrizione rimane la residenza a Pescara

Quattro gli impianti che ospiteranno i bambini:

lo Stadio Adriatico-Cornacchia che potrà accogliere massimo 250 ragazzi, con una spesa di 150 euro a carico delle famiglie per ciascun bambino per due mesi;

il complesso sportivo ex Gesuiti ‘Rocco Febo’, che ospiterà massimo 300 ragazzi, spesa di 150 euro per ogni bambino;

la spiaggia libera di San Silvestro, lato sud del Vallelunga, con massimo 100 ragazzi al costo di 150 euro;

la piscina provinciale e le attrezzature sportive dell’Istituto Volta, in via Volta, che potrà accogliere fino a un massimo di 150 ragazzi al costo di 200 euro pro-capite. e dove le attività partiranno il 20 giugno

L’eventuale iscrizione di ragazzi diversamente abili sarà ammessa esclusivamente per lo Stadio Adriatico-Cornacchia.



