Fiumicino, Montino: “Solidali con i lavoratori della Gate Gourmet”

“A nome dell’Amministrazione che presiedo desidero esprimere la mia solidarietà ai lavoratori della Gate Gourmet che stanno manifestando in via della Scafa a Fiumicino davanti alla sede dell’azienda DNata per il mancato rispetto della clausola sociale nel passaggio della commessa a Ita airways.

Non solo centinaia di lavoratori e lavoratrici rischiano di perdere il lavoro, ma chi rimarrà rischia invece di vedere il proprio contratto passare da 8 a 4 ore. Tutto questo è inaccettabile, quando si cambiano gli appalti, oltre ovviamente al rispetto della clausola sociale, e quindi la garanzia del lavoro per i dipendenti, è necessario anche pensare a un piano produttivo che valorizzi ed estenda le opportunità lavorative, non che, al solito, punti al ribasso.

Il rispetto della qualità del lavoro e dei diritti dei lavoratori resta per noi prioritario. Mi auguro che dalla trattativa in corso tra i nazionali di Gate Gourmet e DNata escano buone notizie”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.