Fiumicino, Catering, Baccini: “Sosteniamo i lavoratori”

Già dalle prime ore della mattina la protesta dei lavoratori del comparto Catering si è animata davanti alla sede dell’azienda DENada in via della scafa a Fiumicino per contestare la perdita dei posti di lavoro. “ Con il subentro di Ita gli appalti della società di Catering sono cambiati ma nel subentro della nuova società non è stata fatta valere la clausola sociale per cui molti lavoratori hanno perso il posto.

Non possiamo permettere che in un piano di sviluppo industriale siano falciati i lavoratori senza il rispetto e le tutele necessarie anche nella riconversione. Siamo al fianco delle persone che lavorano nel comparto soprattutto nella difesa economica e sociale del territorio”, lo afferma Mario Baccini stamane con i lavoratori del Catering.