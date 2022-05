Cosa stabilisce se una coppia sta bene? Come si può migliorare quella sensazione di “benessere”, dove entrambe le parti si sentono a proprio agio, in armonia con l’altra persona?

In realtà, in quella che è un po’ la “vita insieme”, ci possono essere piccole regole che aiutano a mantenere un rapporto fresco e sano, rendendo i cambiamenti tipici dell’età e della convivenza un processo più semplice, meno tortuoso. Non solo matrimonio e figli, ma soprattutto crescere e invecchiare insieme, imparare e capire progressivamente, sono tutti stadi di una coppia che funziona. I sentimenti e i pensieri cambiano in continuazione, quindi cosa potranno mai dire le “7 regole da seguire per il benessere di coppia”?

7 regole per far funzionare la relazione dal primo incontro in poi

Molti esperti dividono le relazioni in “fasi”: una prima attrazione romantica o sessuale, una seconda fase più intensa ed emotiva, fino alla terza detta “post-romantica” dove si raggiunge la massima intimità, quella tipica delle “coppie ben avviate”. I passaggi fra questi momenti non sono semplicissimi, ma l’importante è non perdere mai l’equilibrio emotivo: le famose “anime gemelle” sanno trovare una soluzione a tutto, anche negli ambiti che spesso vengono sottovalutati, ovvero quelli della “camera da letto”.

1. Criticare? Meglio chiedere

Quando facciamo notare un qualcosa che consideriamo “da correggere” al nostro partner, cerchiamo di farlo in maniera “costruttiva”. Chiediamo di modificare un comportamento, indaghiamo sulle ragioni e cerchiamo un terreno comune. Entrare in guerra non è mai stato un buon inizio per la pace.

2. Conoscere come pensa il partner non significa poter leggere la loro mente

Nelle coppie più “affiatate”, dove magari uno o entrambi gli interessati riescono a leggere i comportamenti più comuni, può crearsi un brutto vizio di “leggere la mente”. Meglio lasciar dire all’altro cosa pensa piuttosto che prevedere risposte o pensieri.

3. Generalizzazioni? No, grazie

Un grande classico: no generalizzazioni. Tendiamo a notare sempre il negativo, quindi proviamo a fare uno sforzo ed essere più specifici.

4. Bianco o nero… oppure grigio

Se ci sono divergenze di visione, evitiamo di dividere la faccenda in giusto e sbagliato, oppure trasformare il tutto in una competizione. Cerchiamo invece compromessi e incontri “a metà”.

5. Puntare il dito… su sé stessi

Invece di dare la colpa con “tu fai, tu dici, tu pensi”, diamo priorità a “io”. Diciamo come ci sentiamo, cosa pensiamo, come ci appare qualcosa, senza puntare al “tu”.

6. Onestà e no giri di parole

Una regola ovvia ma mai seguita. Trasparenza, onestà e niente giri di parole. Se si pensa A va detto A, non un po’ B un po’ A tanto per smorzare i toni.

7. Valore personale: tutti valiamo

Non c’è nessun valore diverso: siamo tutti validi. Quindi evitiamo di mancare di rispetto senza motivo e, nel caso subiamo una mancanza di rispetto, evitiamo di alimentare il fuoco.

Come piccola regola aggiuntiva, noi teniamo ad aggiungere: stiamo attenti ai bisogni non solo emotivi, ma anche fisici del partner. Una famosa canzone di qualche anno fa diceva che “non c’è sesso senza amore”, giusto?