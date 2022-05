Ostia Lido, Rapisarda: “Da anni assenti le strisce pedonali a Via Chiaraluce, rischio per i cittadini”

Nella giornata di ieri e con il protocollo CO/2022/0064422, il nostro Comitato di Quartiere ha nuovamente segnalato la mancanza delle strisce pedonali su via Tancredi Chiaraluce, all’altezza del civico “22” e in prossimità di un ingresso del Parco Giuseppe Pallotta. La situazione che ormai va avanti da anni, vede oggi un netto peggioramento sul piano della sicurezza stradale.

I residenti lamentano il rischio di essere investiti

Ormai abitualmente i residenti, in particolar modo poi quelli con disabilità o anziani, lamentano il rischio di essere investiti davanti al proprio portone di casa. Tra l’inciviltà di alcuni motorizzati che non rispettano i limiti di velocità su via Tancredi Chiaraluce, oggi è diventato pericoloso anche raggiungere il Parco Pallotta attraversando la strada.

Questa un’area verde che collega con tutti i servizi di questo quartiere, considerato come a pochi passi da essa siano presenti quattro supermercati, il Mercato dell’Appagliatore, lo Skatepark di Ostia, tre fermate dello 05/ ATAC, due palestre, il centro anziani “Il Sommergibile” e i plessi scolastici tra via della Tortuga e via dell’Idroscalo. Evidenziando questa grande criticità, chiediamo un immediato ripristino delle strisce pedonali, così da evitare drammatici incidenti stradali come già avvenuti negli scorsi mesi in questo punto di Ostia.

Firmato: Andrea Rapisarda – Presidente “CdQ Associazione Cittadini per il Parco Pallotta”