Candidatura Roma a Expo 2030, costituito formalmente Comitato Promotore

Nuova e importante tappa lungo il percorso della candidatura di Roma a ospitare l’Esposizione Universale del 2030: firmato in Campidoglio, alla presenza di un notaio, il protocollo che istituisce formalmente il Comitato Promotore per la candidatura, con il relativo statuto.

Il Comitato viene costituito unitamente dai cofondatori

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Direzione per la Promozione del Sistema Paese), Roma Capitale, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma e Camera di Commercio di Roma. Vertici e rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte hanno dunque siglato l’intesa che costituisce formalmente il Comitato e ne approva lo statuto.

La candidatura di Roma è stata ufficializzata dalla Presidenza del Consiglio nel settembre 2021 e presentata ufficialmente lo scorso 3 marzo presso il Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai. Il 19 maggio l’Assemblea Capitolina ha approvato la delibera relativa alla costituzione del Comitato e alla proposta di statuto.

Senza fini di lucro

Il Comitato non ha fini di lucro e avrà il compito di promuovere, organizzare e predisporre la candidatura di Roma ad ospitare l’Expo 2030, attuando le iniziative necessarie, “con particolare riferimento al più alto livello di rappresentanza e promozione del progetto”, in conformità alle modalità e alle procedure di assegnazione previste dal Bureau International des Expositions. Il voto dei 170 membri del BIE è previsto per novembre 2023.

Altri soggetti, pubblici o privati, in grado di offrire un contributo rilevante al progetto di candidatura potranno aderire successivamente al Comitato. La collaborazione con ulteriori comitati, associazioni, organizzazioni, enti, movimenti civici, sociali e culturali e altri soggetti è infatti prevista dalla mission dello stesso Comitato promotore così come definita dallo Statuto.

Lo Statuto regola l’attività e gli strumenti del Comitato e ne individua come organi: l’Assemblea dei Promotori; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vicepresidente vicario; il Vicepresidente; il Direttore Generale. Al Sindaco di Roma è affidata la rappresentanza dell’Amministrazione Capitolina.



