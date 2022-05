I migliori videogiochi degli anni Novanta: un salto nella nostalgia

Sapete cos’è divertente? Vedere come il mondo dei videogiochi oggi si sia “evoluto” nella versione eSports, con tanto di scommesse live, ma per una volta torniamo indietro di una o due generazioni per celebrare il videogioco in single player degli anni Novanta.

Monkey Island

Creata dal geniale Ron Gilbert, la saga di Monkey Island è una delle avventure grafiche più apprezzate e conosciute di tutti i tempi. Perfettamente in grado di mischiare atmosfere piratesche con umorismo ed un pizzico di modernità, i primi tre capitoli della serie sono rimasti tra i più amati dai fan del genere ed oggi sembra anche che stia per arrivare un altro capitolo intitolato Return to Monkey Island.

Super Mario

Come poteva mancare una delle icone più famose di sempre del mondo dei videogiochi? Ovviamente no e siccome il buon idraulico baffuto non è mai stato capace di stare fermo, vi consigliamo soltanto alcune delle sue avventure per farvi un viaggetto nella nostalgia altrimenti staremmo qui fino a notte. Super Mario World e Super Mario 64 sono dunque ai primissimi posti e poi, giusto per “esagerare” ci aggiungiamo anche i primissimi capitoli di Mario Kart e di Super Smash. Bros!

Age of Empires

Tralasciando per un momento le atmosfere più cartoon e da platform, cambiamo totalmente registro addentrandoci nella storia e nella strategia con la mitica serie di Age of Empires. Partita dalla Preistoria fino all’Impero Romano, la serie dà alla luce il suo miglior capitolo con Age of Empires II: The Age of Kings dove scandaglieremo le battaglie più importanti del Medioevo e le gesta di eroi come William Wallace oppure Giovanna d’Arco.

Metal Gear Solid

Semplicemente il capolavoro assoluto di Hideo Kojima che sposta il suo lavoro sulla prima PlayStation fornendo un gioco semplicemente mastodontico, pieno di colpi di scena, intrighi e personaggi ormai iconici come il mitico Snake.

Final Fantasy VII

Praticamente il seme della discordia che distrusse il “matrimonio” tra Nintendo e Square Enix, che decise di migrare sulla prima PlayStation, ma che rimane tra le pietre miliari del genere JRPG. Personaggi con una complessa storia alle parte, un’ambientazione cyber punk e delle scene d’intermezzo degne del miglior film, giocatevelo anche in versione remake!

Pokémon

Qui la faremo molto breve perché, il successo globale delle creature ideate da Satoshi Tajiri, non ha certo bisogno di presentazioni. Se avete vissuto la prima ora dei Pokémon, quando erano 151, allora saprete sicuramente che Rosso e Blu sono molto più di semplici colori.

The Legend of Zelda

Altra serie imprescindibile che ha fatto i suoi primi passi negli anni Ottanta irrompendo come un uragano e che ha saputo dare il meglio sia su SNES che sul Nintendo 64. Infatti, dopo A Link to the Past e Ocarina of Time, il mondo dei videogiochi non è stato più lo stesso visto che sono stati in molti a venire ispirate dalle gesta di Link da una parte e di Mario dall’altra.

Ovviamente questi erano solo una manciata di titoli per grattare la superficie, ma tra i tanti altri giochi vi consigliamo anche Resident Evil, Crash Bandicoot, Time Crisis e Metal Slug per un bel viaggio nella nostalgia.