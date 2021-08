Giochi gratis sul web: tante occasioni di divertimento a costo zero

I giochi online sono oggi una delle principali fonti di intrattenimento per un’ampia platea di utenti: giovani e meno giovani, esperti di tecnologia e curiosi, sono tantissime oggi le persone che scelgono il PC o i dispositivi mobili per divertirsi in modo semplice e, spesso, assolutamente gratuito. I cataloghi sono oggi davvero ampi e toccano ogni genere videoludico, dai rompicapo ai giochi di azione, con livelli di giocabilità e grafica spesso davvero elevati: insomma, basta effettuare qualche piccola ricerca per trovare ciò che fa al caso proprio! In questo articolo è possibile trovare alcuni dei titoli free più interessanti degli ultimi tempi.

Fortnite

Fortnite è senza dubbio il gioco free to play più famoso del momento. Ebbene sì, quello che può essere considerato uno dei videogame più amati degli ultimi anni, è assolutamente gratuito, fatte salve alcune microtransazioni possibili per acquistare oggetti non fondamentali per il prosieguo del gioco.

Per chi ama l’azione e la strategia Fortnite è un videogioco assolutamente imperdibile, come dimostrano i milioni di giocatori che si sono tuffati appieno nella modalità battle royale. Sfide avvincenti e scenari curati nel dettaglio pongono infatti il titolo della Epic Games nell’olimpo del settore, sia in termini di partecipazione che di fatturati. Un vero e proprio cult game nonostante la relativamente giovane età.

Call of Duty Warzone

Giocabile in due modalità, ossia battle royale e plunder, Call of Duty Warzone è un altro videogioco gratuito di grande successo. Il titolo pubblicato da Activision offre infatti un’esperienza ludica davvero interessante, fatta di sfide mozzafiato contro gli altri team presenti sullo scenario e di missioni di complessità crescente. Una delle caratteristiche del gioco, a differenza di altri del genere, CoD Warzone prevede una battle royale molto più ricca, potendo includere fino a 150 giocatori attivi contemporaneamente.

Call of Duty Warzone è utilizzabile su diverse piattaforme, da PlayStation 4 e 5 a Xbox One, ma anche su sistema operativo Windows.

Giochi di carte e da tavolo

Cambiando genere, sempre molto apprezzati online sono i giochi da tavolo, come quelli di carte e casino, che pur tenendo fede alla lunga tradizione tramandata nei secoli, riescono a coinvolgere e appassionare tantissimi utenti anche nel mondo digitale. Navigando sul web o negli app store, è possibile trovare numerose proposte sia gratuite che a pagamento, a partire dai grandi classici come la Scopa e la Briscola, per quanto riguarda le carte, o il Monopoly e il Risiko! nell’ambito dei giochi da tavolo.

Una menzione a parte meritano poi i casino online, che oggi mettono a disposizione ricchi cataloghi di slot machine, roulette e tornei di blackjack e poker accessibili sia da PC che da dispositivi mobili tramite app. Sebbene in genere in portali del settore prevedano la registrazione di un account a pagamento, in realtà spesso è possibile accedere a prove e giri gratis senza effettuare un deposito iniziale.

Questa modalità viene solitamente utilizzata dagli operatori del comparto per avvicinare i nuovi utenti a questo mondo, attraverso dei free trial volti a far provare la qualità del servizio. In molti, infatti, una volta verificato che il gioco corrisponda ai propri gusti, decidono di registrarsi e di prendere parte anche alle sfide a pagamento con una maggiore consapevolezza rispetto al tipo di prodotto.

Ciò non toglie, comunque, la possibilità di preferire la modalità free e di continuare ad accedere a una valida, seppur limitata, offerta di giochi e tornei che non prevedono esborsi di denaro.

Soccer Manager 2021

Anche gli amanti dello sport possono trovare pane per i propri denti online senza spendere un euro. Non mancano infatti i giochi dedicati al calcio, al basket e agli altri sport più amati, inclusi quelli di stampo manageriale: proprio tra questi ultimi, una menzione particolare merita Soccer Manager 2021, che promette di rendere felici tutti coloro che amano dilettarsi con la gestione completa di un team.

Una volta scaricato il gioco, sarà possibile scegliere tra più di 800 club in 33 Paesi e dedicarsi a ogni aspetto, tecnico e di gestione: da allenatore/manager, l’utente sarà chiamato a programmare allenamenti, seguire il calciomercato, schierare la formazione in campo e svolgere ogni altra attività tipica di una vera e propria squadra di calcio.

A completare il titolo, è la valida simulazione delle partite con grafiche 3D che rendono ogni match ancora più emozionante e avvincente.

WGT Golf

Sempre nell’ambito dei giochi sportivi, attenzione anche a WGT Golf, un titolo che trasferisce tutte le emozioni di questo gioco nella sfera virtuale. Molto realistico sia nella grafica che negli aspetti più tecnici, dallo studio delle distanze alla valutazione del vento, WGT Golf può essere utilizzato in maniera completamente gratuita oppure arricchito da acquisti in-app per migliorare l’esperienza complessiva: una scelta, quest’ultima, possibile ma non necessaria per mettere alla prova le proprie capacità sul green.