Sport, Celli: “Insieme per il Trofeo Gesis Lazio a sostegno Bambino Gesù”

La presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli ha partecipato questo pomeriggio, presso la sede della Regione Lazio, alla presentazione della IV Edizione del Trofeo Gesis Lazio – Lo Sport per la Vita a sostegno della Fondazione Bambino Gesù Onlus.

“Ringrazio Gesis, sempre attenta a iniziative che abbracciano salute, sport, imprenditoria sportiva, con particolare attenzione al bene comune, ai giovani e ai bambini, anche i meno fortunati. Un grazie anche all’Ospedale Bambino Gesù, a tutti gli addetti, i mister, e ai genitori, al loro sacrificio giornaliero che permette ai propri figli di inseguire i loro sogni. L’auspicio è quello di farli crescere verso le loro aspirazioni, ma facendoli divertire. Non dimentichiamo che lo sport è un momento ludico, ma anche un momento di solidarietà, il fare squadra in tutti i sensi, in campo e nella vita. Quindi ben venga che le istituzioni favoriscano lo sviluppo di impianti sportivi, facendo unione con le associazioni, aiutando i genitori e le famiglie per un futuro migliore”, afferma la presidente Celli.