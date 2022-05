Champagne, come conoscerlo e dove acquistarlo

La nostra tradizione culinaria ha da sempre avuto un ruolo importante per l’economia del nostro paese. Quando si parla di food è inevitabile associare tutte le materie prime che abbiamo in Italia e che vengono utilizzate nella preparazione di piatti unici al mondo ma anche nella produzione di prodotti di alta qualità che vanno dal caseario alla vinicoltura. D’altronde sempre più spesso si sente parlare di turismo enogastronomico e di rilancio proprio grazie a questa tipologia di vacanza.

Un ruolo fondamentale lo ha da sempre avuto il vino, che sin dall’antichità è stato presente sulle tavole per accompagnare il pasto ma anche per assaporare gusti e aromi che nel corso degli anni si sono sempre più affinati diventando un elemento che completa il pasto.

Oggi infatti la cultura enogastronomica ha fatto si che le persone abbiano sviluppato l’esigenza di accompagnare ogni alimento con un determinato vino per far si che ogni sapore sia esaltato in modo perfetto.

Non solo vini italiani

C’è da dire che la produzione vinicola italiana non è la sola che la fa da padrone nel panorama enogastronomico mondiale, anche in nostri cugini d’oltralpe possono vantare prodotti di qualità eccellente e conosciuti in tutto il mondo, come non citare lo champagne. Ogni volta che si pensa alle bollicine l’associazione con la storica provincia francese della Champagne è inevitabile, una zona in cui la vendemmia è ancora fatta a mano calcolando il giusto grado di maturazione dell’uva e con un’attenzione alla lavorazione e alla pigiatura elevatissima.

Proprio per questo, per l’importanza del prodotto e per le sue caratteristiche è bene conoscere e capire come abbinare e servire lo champagne in modo da apprezzarne le qualità organolettiche e per esaltarne le sue caratteristiche tipiche che variano a seconda della cantina e della tipologia.

Esistono infatti diverse tipologie di champagne, il blanc de blancs e il blanc de noirs a secondo dell’utilizzo di uve bianche o di uve a bacca nera, il rosè, ottenuto dall’’assemblaggio di uve, il millesimato, che raccoglie le migliori annate di pregio e infine il brut nature, quello più secco e con la minore quantità di zucchero.

Per ogni tipologia di champagne c’è il giusto abbinamento che può variare dai crostacei, alle ostriche e caviale, al pesce crudo ma anche ai dolci e alla frutta, chi non ha mai sentito parlare dello sposalizio perfetto tra fragole e champagne.

Gli champagne con prevalenza di uve chardonnay, che sono più delicati, vengono utilizzati per iniziare, negli antipasti o negli aperitivi. Possiamo quindi dire che pasteggiare con lo champagne non è solo gustare una tipologia di vino ma è soprattutto un’esperienza.

La scelta di dove acquistare

Proprio per questo è bene servirsi da chi conosce bene il prodotto, da chi da anni si occupa di vini e che può consigliare nel migliore dei modi il giusto abbinamento e la giusta tipologia di champagne da abbinare e per questo come non citare la storica enoteca Bernabei che nasce a Roma nel 1933 nel cuore pulsante della città, Trastevere, e che nel corso degli anni è diventata un punto di riferimento non solo della capitale ma di tutta la nazione.

Grazie alla tecnologia e alle doti imprenditoriali del Gruppo ha sviluppato una piattaforma di ecommerce in cui l’utente può acquistare tutte le tipologie di vino ma anche cocktail e soprattutto gli champagne delle cantine più prestigiose.

Una selezione importante che grazie all’utilizzo della piattaforma ecommerce aiuta l’utente nella scelta selezionando la tipologia, il prezzo e cosa molto interessante l’abbinamento, in modo da poter ottenere il massimo del piacere nella degustazione di uno dei prodotti più conosciuti e pregiati al mondo.

E se rimanete senza vino? E’ possibile ordinare la vostra bottiglia di champagne, di vino o il vostro drink preferito con la consegna in 30 minuti selezionando l’ indirizzo prima dell’acquisto.

Che siano bollicine, vini o cocktail non acquistate il primo prodotto da “banco” ma affidatevi a chi in 80 anni ha dedicato la propria passione alla cultura del bere bene con prodotti selezionati e di altissimo livello.