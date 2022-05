Municipio XV, servizi educativi, Marchisio: “30 scuole in 50 giorni, prosegue il lavoro sul territorio”

“Si è concluso ieri il primo ciclo di incontri con i responsabili dei nidi e delle scuole dell’infanzia del territorio, una scelta fatta subito dopo il nostro insediamento e necessaria per un confronto diretto e proficuo con chi la scuola la vive ogni giorno da vicino.

Fatico a chiamarli sopralluoghi

Fatico a chiamarli sopralluoghi perché gli appuntamenti che in queste settimane mi hanno permesso di conoscere ancora più da vicino le strutture scolastiche del municipio – e soprattutto i loro responsabili e il corpo docenti – sono stati delle vere e proprie occasioni di scambio e raffronto su quello che va migliorato e potenziato ma anche su tutto quello che in maniera costruttiva, e con grande professionalità, insegnanti, responsabili e personale scolastico, offrono quotidianamente ai piccoli alunni.

In meno di 50 giorni, e in maniera coordinata con l’Assessora ai Lavori Pubblici Luigina Chirizzi, oltre ad avere avuto l’opportunità di incontrare alcuni dei Dirigenti Scolastici e dei docenti delle scuole primarie presenti nel Municipio, ho visitato tutte le 18 scuole dell’infanzia e i 12 nidi di Roma nord.

Strutture che accolgono ogni giorno circa 2.000 bambine e bambini e 700 insegnanti. E’ per questo che oltre a confrontarmi con il corpo docenti, in questi giorni ho chiesto espressamente di poter incontrare anche le rappresentanze dei genitori, perché il filo che unisce l’amministrazione con le strutture scolastiche possa proseguire anche con le famiglie.

Abbattere la distanza tra Istituzioni e cittadini

Abbattere la distanza tra Istituzioni e cittadini è quello che sin dall’inizio ci siamo prefissati, un impegno quotidiano e coordinato – basato sul dialogo e sulla condivisione con la cittadinanza – che in questi mesi ha visto il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati, insieme a tutta la Giunta e i Consiglieri di maggioranza impegnati ognuno per le sue competenze, a riprendere progetti e lavori relativi anche alle scuole nel più breve tempo possibile.

E’ per questo che già la prossima settimana, in accordo con la Presidente della Commissione Scuola, Rossana Betulia, che ringrazio, presenterò una relazione per aggiornare tutto il Municipio sugli incontri fatti e sulla programmazione futura, per poi procedere nelle prossime settimane con un vero e proprio “Focus sui servizi educativi del XV municipio”.

Un appuntamento condiviso per affrontare le tematiche più vicine alla scuola, avviare nuovi programmi di formazione ed educazione scolastica e offrire gli stessi servizi e gli stessi percorsi educativi a tutti i nostri alunni, indipendentemente dalla provenienza e dalla zona di residenza. Lavoriamo per una scuola inclusiva e accogliente per un territorio esteso e davvero eterogeneo”.

Così in una nota l’Assessora alla Scuola del Municipio XV, Tatiana Marchisio.