Ladispoli, mercoledì 18 maggio torna la mostra di RaccontARTE “Grandi opere per piccoli artisti”

L’amministrazione comunale informa i cittadini che, presso la biblioteca “Peppino Impastato” di via Caltagirone, ritorna l’atteso appuntamento con la mostra di RaccontARTE “Grandi opere per piccoli artisti”.

L’evento, arrivato con successo alla sua V edizione, prevede l’esposizione dei capolavori realizzati dai piccoli artisti partecipanti ai corsi RaccontARTE, a cura dell’Associazione Aperta Parentesi.

L’inaugurazione si terrà mercoledì 18 maggio alle ore 16:30 presso la Sala Conferenze e sarà visitabile, durante gli orari di apertura della Biblioteca, fino a mercoledì 25 maggio. Nella Sala troverete esposta una ricca bibliografia di libri per bambini dedicati all’arte ed ai suoi protagonisti. L’evento è inserito nel calendario nazionale delle iniziative realizzate nell’ambito del Maggio dei Libri, campagna nazionale del CEPELL che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

La partecipazione è libera e gratuita.