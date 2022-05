Pomezia, Rigenerazione Urbana, riconoscimento di interesse pubblico per un intervento in via della Motomeccanica

Rigenerazione Urbana, la Giunta delibera il riconoscimento di interesse pubblico per un intervento in via della Motomeccanica: riqualificazione di un sito dismesso, parco, parcheggi, marciapiedi e sistemazione di manto e segnaletica stradale.

La Giunta Comunale ha deliberato il riconoscimento dell’interesse pubblico per un intervento di Rigenerazione Urbana in Via della Motomeccanica. Il progetto, ispirato dal criterio del massimo recupero di suolo e riuso del territorio già urbanizzato, prevede la demolizione di un edificio industriale dismesso e la realizzazione, su una superficie più ridotta rispetto alla precedente struttura, di un edificio residenziale.

L’intervento, grazie al quale verrà recuperata e riqualificata un’area industriale degradata, prevede inoltre nuovi e importanti servizi pubblici oggi inesistenti nel quartiere, tra cui un parco, nuovi parcheggi, marciapiedi e la sistemazione del manto e della segnaletica stradale.

Un’operazione di riqualificazione urbanistica e ambientale del tessuto abitativo che donerà un nuovo volto al quartiere Motomeccanica.